Евгения Феофилактова просит не давать ей советов, касающихся внешнего вида ее сына

«Насчёт прически Даниэля «модняшек» с челкой наискосок)) прошу не беспокоиться, ваш совет на эту тему не нужен, когда вдруг что замариновать надо будет, закрутку какую сделать-спрошу, обещаю», - написала она.





«Диванные эксперты», как их называют сами герои реалити-шоу, часто глядя на фотографию их отпрысков, ставят им всевозможные диагнозы и предсказывают печальное будущее. Однако в основном претензии высказываются в адрес родителей, которые абсолютно не справляются со своими обязанностями. Некоторым из-за этого грозятся даже обращением в органы опеки.Сами же звезды телестройки стараются не реагировать на подобную критику. Стараясь обезопасить своих кровинок от гневных выпадов, вообще не показывают их в Сети, однако большинство все же оставляют негативные комментарии без внимания, продолжая публиковать фотографии и видео детей.Евгения Феофилактова, к примеру, долгое время молчала, хотя ее сыну из-за громкого развода родителей доставалось больше всех. Но после того, как нынешняя супруга Антона Гусева позволила себе оскорбить маленького Даниэля, девушка не сдержалась и заступилась за ребенка.Более того, с тех пор экс-участница «Дома-2» вообще перестала закрывать глаза на необоснованную критику хейтеров. Она дает отпор и блокирует недовольных пользователей, дабы впредь не читать их комментарии.Однако несмотря на чистку профиля, на странице у Жени осталось еще немало недоброжелателей, о чем свидетельствуют комментарии под новогодними фотографиями мальчика с мамой. Судя по ним, многим не понравилось то, как подстрижен Даниэль, поэтому они настоятельно посоветовали Феофилактовой остричь его волосы.Всех злопыхателей теледива конечно же отправила в блок, а в следующем посте помимо того, что поздравила настоящих своих поклонников с Новым годом, попросила не давать ей советы, касающихся внешнего вида ее ребенка.Стоит сказать, что большинство решило, что Женя высказалась слишком дерзко, и раньше она никогда не позволяла себе так с ними общаться. Но фанаты лишь похвалили девушку за это, считая, что с недоброжелателями только так и нужно разговаривать.