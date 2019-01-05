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Евгения Феофилактова просит не давать ей советов, касающихся внешнего вида ее сына

Очень любят зрители телепроекта «Дом-2» критиковать его действующих и экс-участников. Причем особенно сильно достается тем, кто имеет ребенка.

«Диванные эксперты», как их называют сами герои реалити-шоу, часто глядя на фотографию их отпрысков, ставят им всевозможные диагнозы и предсказывают печальное будущее. Однако в основном претензии высказываются в адрес родителей, которые абсолютно не справляются со своими обязанностями. Некоторым из-за этого грозятся даже обращением в органы опеки.

Евгения Феофилактова просит не давать ей советов, касающихся внешнего вида ее сына

Сами же звезды телестройки стараются не реагировать на подобную критику. Стараясь обезопасить своих кровинок от гневных выпадов, вообще не показывают их в Сети, однако большинство все же оставляют негативные комментарии без внимания, продолжая публиковать фотографии и видео детей.

Евгения Феофилактова, к примеру, долгое время молчала, хотя ее сыну из-за громкого развода родителей доставалось больше всех. Но после того, как нынешняя супруга Антона Гусева позволила себе оскорбить маленького Даниэля, девушка не сдержалась и заступилась за ребенка.

Евгения Феофилактова просит не давать ей советов, касающихся внешнего вида ее сына

Более того, с тех пор экс-участница «Дома-2» вообще перестала закрывать глаза на необоснованную критику хейтеров. Она дает отпор и блокирует недовольных пользователей, дабы впредь не читать их комментарии.

Однако несмотря на чистку профиля, на странице у Жени осталось еще немало недоброжелателей, о чем свидетельствуют комментарии под новогодними фотографиями мальчика с мамой. Судя по ним, многим не понравилось то, как подстрижен Даниэль, поэтому они настоятельно посоветовали Феофилактовой остричь его волосы.

Евгения Феофилактова просит не давать ей советов, касающихся внешнего вида ее сына

Всех злопыхателей теледива конечно же отправила в блок, а в следующем посте помимо того, что поздравила настоящих своих поклонников с Новым годом, попросила не давать ей советы, касающихся внешнего вида ее ребенка.

«Насчёт прически Даниэля «модняшек» с челкой наискосок)) прошу не беспокоиться, ваш совет на эту тему не нужен, когда вдруг что замариновать надо будет, закрутку какую сделать-спрошу, обещаю», - написала она.

Стоит сказать, что большинство решило, что Женя высказалась слишком дерзко, и раньше она никогда не позволяла себе так с ними общаться. Но фанаты лишь похвалили девушку за это, считая, что с недоброжелателями только так и нужно разговаривать.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 08:16

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