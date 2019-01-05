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«Звёзды-трудоголики»: Знаменитости, работавшие в новогоднюю ночь
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«Звёзды-трудоголики»: Знаменитости, работавшие в новогоднюю ночь

Для многих граждан выпадение рабочей смены на новогоднюю ночь сродни трагедии, но это не относится к некоторым знаменитостям, которых заслуженно можно назвать трудоголиками. Справедливости ради стоит отметить, что гонорары, заявленные артистами за концерты в главный праздник января, исчисляются десятками и сотнями тысяч евро, а потому из-за такого дохода празднование Нового года можно и отложить на другой день. Как говорится, лови момент!

Светлана Лобода
«Звёзды-трудоголики»: Знаменитости, работавшие в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь артистка выступала в украинском городе Одесса. Вероятнее всего, вокалистка решила компенсировать финансовые потери, которые она понесла в конце октября минувшего года, когда во время репетиции грандиозного шоу её здоровье внезапно подкосилось из-за камня в почке. Тогда Светлану Лободу экстренно госпитализировали, и ей пришлось аннулировать несколько запланированных в российской столице концертов, а вернее – перенести их на январь.

Из-за произошедшего тогда инцидента убытки звезды составили почти $150 000.

Тина Кароль
«Звёзды-трудоголики»: Знаменитости, работавшие в новогоднюю ночь

Украинская исполнительница также решила подзаработать в канун Нового года. Последний день декабря вокалистка провела вместе с жителями и гостями Киева, пришедшими на её сольный концерт.
«Звёзды-трудоголики»: Знаменитости, работавшие в новогоднюю ночь

Вечером артистка направилась выступать в один из ресторанов бывшего судьи телешоу «МастерШеф» Николая Тищенко, где, помимо прочего, исполнила свой музыкальный хит «Сдаться ты всегда успеешь».

Макс Барских
«Звёзды-трудоголики»: Знаменитости, работавшие в новогоднюю ночь

Певец также не отдыхал под Новый год. 31 декабря он выступал на закрытой вечеринке. Правда, сам праздник артист встретил в кругу друзей, среди которых числилась и бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» Миша Романова.

MOZGI
«Звёзды-трудоголики»: Знаменитости, работавшие в новогоднюю ночь

Участники музыкальной группы, продюсируемой Потапом, в новогоднюю ночь выступали для фанатов из Египта. Площадку для концерта артисты отыскали на курорте Шарм-эш-Шейх.
«Звёзды-трудоголики»: Знаменитости, работавшие в новогоднюю ночь

Потап на своей Instagram-странице отметил, что выступление имело большой успех, а пели музыканты на трёх языках.

Ольга Бузова
«Звёзды-трудоголики»: Знаменитости, работавшие в новогоднюю ночь

Большинство российских звёзд шоу-бизнеса предпочли встретить Новый год в кругу семьи и близких друзей, но только не такой трудоголик, как Ольга Бузова. Селебрити заранее предупреждала фанатов, что Новый год у неё будет «трезвым», ведь через два часа после его встречи у неё запланирован концерт.

Уже после праздника знаменитость пожаловалась Instagram-аудитории, что не смогла полноценно расслабиться на Новый год, но вместо сочувствия получила порцию критики: звезде порекомендовали побольше отдыхать, не лишая себя в погоне за заработками обычных людских радостей.

Альбина Шагимуратова
«Звёзды-трудоголики»: Знаменитости, работавшие в новогоднюю ночь

Оперная певица Альбина Шагимуратова и пианист Михаил Плетнев в канун главного календарного праздника выступали в столичном концертном зале «Зарядье». Музыкальное сопровождение обеспечивал Российский национальный оркестр – один из лучших в мире.

Юрий Башмет
«Звёзды-трудоголики»: Знаменитости, работавшие в новогоднюю ночь

В последний декабрьский вечер 2018 года альтист и дирижёр традиционно провёл на сцене. В рамках представленной им программы лучшие классические произведения исполнили Камерный ансамбль «Солисты Москвы» и Симфонический госоркестр «Новая Россия». Сам маэстро не только дирижировал, но и творил музыку на своём любимом альте.

Марсело Альварес
«Звёзды-трудоголики»: Знаменитости, работавшие в новогоднюю ночь

Оперный певец из Аргентны прибыл в Россию, для того чтобы 31 декабря выступить в Московской консерватории совместно с оркестрантами столичного музтеатра «Геликон-опера».

Кристина Агилера
«Звёзды-трудоголики»: Знаменитости, работавшие в новогоднюю ночь

31 декабря ушедшего года за несколько минут до полуночи 38-летняя американская звезда вместе с иными заокеанскими знаменитостями спела на нью-йоркском Таймс-сквер. Выступление транслировалось по ABC. Сама артистка также поделилась с поклонниками фото- и видеоматериалами с празднования Нового года, разместив их на своей странице в Instagram.



 
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ШоуБиз / Авторские новости
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 09:01

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