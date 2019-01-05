«Звёзды-трудоголики»: Знаменитости, работавшие в новогоднюю ночь
Для многих граждан выпадение рабочей смены на новогоднюю ночь сродни трагедии, но это не относится к некоторым знаменитостям, которых заслуженно можно назвать трудоголиками. Справедливости ради стоит отметить, что гонорары, заявленные артистами за концерты в главный праздник января, исчисляются десятками и сотнями тысяч евро, а потому из-за такого дохода празднование Нового года можно и отложить на другой день. Как говорится, лови момент!
Светлана Лобода
В новогоднюю ночь артистка выступала в украинском городе Одесса. Вероятнее всего, вокалистка решила компенсировать финансовые потери, которые она понесла в конце октября минувшего года, когда во время репетиции грандиозного шоу её здоровье внезапно подкосилось из-за камня в почке. Тогда Светлану Лободу экстренно госпитализировали, и ей пришлось аннулировать несколько запланированных в российской столице концертов, а вернее – перенести их на январь.
Из-за произошедшего тогда инцидента убытки звезды составили почти $150 000.
Тина Кароль
Украинская исполнительница также решила подзаработать в канун Нового года. Последний день декабря вокалистка провела вместе с жителями и гостями Киева, пришедшими на её сольный концерт.
Вечером артистка направилась выступать в один из ресторанов бывшего судьи телешоу «МастерШеф» Николая Тищенко, где, помимо прочего, исполнила свой музыкальный хит «Сдаться ты всегда успеешь».
Макс Барских
Певец также не отдыхал под Новый год. 31 декабря он выступал на закрытой вечеринке. Правда, сам праздник артист встретил в кругу друзей, среди которых числилась и бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» Миша Романова.
MOZGI
Участники музыкальной группы, продюсируемой Потапом, в новогоднюю ночь выступали для фанатов из Египта. Площадку для концерта артисты отыскали на курорте Шарм-эш-Шейх.
Потап на своей Instagram-странице отметил, что выступление имело большой успех, а пели музыканты на трёх языках.
Ольга Бузова
Большинство российских звёзд шоу-бизнеса предпочли встретить Новый год в кругу семьи и близких друзей, но только не такой трудоголик, как Ольга Бузова. Селебрити заранее предупреждала фанатов, что Новый год у неё будет «трезвым», ведь через два часа после его встречи у неё запланирован концерт.
Уже после праздника знаменитость пожаловалась Instagram-аудитории, что не смогла полноценно расслабиться на Новый год, но вместо сочувствия получила порцию критики: звезде порекомендовали побольше отдыхать, не лишая себя в погоне за заработками обычных людских радостей.
Альбина Шагимуратова
Оперная певица Альбина Шагимуратова и пианист Михаил Плетнев в канун главного календарного праздника выступали в столичном концертном зале «Зарядье». Музыкальное сопровождение обеспечивал Российский национальный оркестр – один из лучших в мире.
Юрий Башмет
В последний декабрьский вечер 2018 года альтист и дирижёр традиционно провёл на сцене. В рамках представленной им программы лучшие классические произведения исполнили Камерный ансамбль «Солисты Москвы» и Симфонический госоркестр «Новая Россия». Сам маэстро не только дирижировал, но и творил музыку на своём любимом альте.
Марсело Альварес
Оперный певец из Аргентны прибыл в Россию, для того чтобы 31 декабря выступить в Московской консерватории совместно с оркестрантами столичного музтеатра «Геликон-опера».
Кристина Агилера
31 декабря ушедшего года за несколько минут до полуночи 38-летняя американская звезда вместе с иными заокеанскими знаменитостями спела на нью-йоркском Таймс-сквер. Выступление транслировалось по ABC. Сама артистка также поделилась с поклонниками фото- и видеоматериалами с празднования Нового года, разместив их на своей странице в Instagram.
Светлана Лобода
В новогоднюю ночь артистка выступала в украинском городе Одесса. Вероятнее всего, вокалистка решила компенсировать финансовые потери, которые она понесла в конце октября минувшего года, когда во время репетиции грандиозного шоу её здоровье внезапно подкосилось из-за камня в почке. Тогда Светлану Лободу экстренно госпитализировали, и ей пришлось аннулировать несколько запланированных в российской столице концертов, а вернее – перенести их на январь.
Из-за произошедшего тогда инцидента убытки звезды составили почти $150 000.
Тина Кароль
Украинская исполнительница также решила подзаработать в канун Нового года. Последний день декабря вокалистка провела вместе с жителями и гостями Киева, пришедшими на её сольный концерт.
Вечером артистка направилась выступать в один из ресторанов бывшего судьи телешоу «МастерШеф» Николая Тищенко, где, помимо прочего, исполнила свой музыкальный хит «Сдаться ты всегда успеешь».
Макс Барских
Певец также не отдыхал под Новый год. 31 декабря он выступал на закрытой вечеринке. Правда, сам праздник артист встретил в кругу друзей, среди которых числилась и бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» Миша Романова.
MOZGI
Участники музыкальной группы, продюсируемой Потапом, в новогоднюю ночь выступали для фанатов из Египта. Площадку для концерта артисты отыскали на курорте Шарм-эш-Шейх.
Потап на своей Instagram-странице отметил, что выступление имело большой успех, а пели музыканты на трёх языках.
Ольга Бузова
Большинство российских звёзд шоу-бизнеса предпочли встретить Новый год в кругу семьи и близких друзей, но только не такой трудоголик, как Ольга Бузова. Селебрити заранее предупреждала фанатов, что Новый год у неё будет «трезвым», ведь через два часа после его встречи у неё запланирован концерт.
Уже после праздника знаменитость пожаловалась Instagram-аудитории, что не смогла полноценно расслабиться на Новый год, но вместо сочувствия получила порцию критики: звезде порекомендовали побольше отдыхать, не лишая себя в погоне за заработками обычных людских радостей.
Альбина Шагимуратова
Оперная певица Альбина Шагимуратова и пианист Михаил Плетнев в канун главного календарного праздника выступали в столичном концертном зале «Зарядье». Музыкальное сопровождение обеспечивал Российский национальный оркестр – один из лучших в мире.
Юрий Башмет
В последний декабрьский вечер 2018 года альтист и дирижёр традиционно провёл на сцене. В рамках представленной им программы лучшие классические произведения исполнили Камерный ансамбль «Солисты Москвы» и Симфонический госоркестр «Новая Россия». Сам маэстро не только дирижировал, но и творил музыку на своём любимом альте.
Марсело Альварес
Оперный певец из Аргентны прибыл в Россию, для того чтобы 31 декабря выступить в Московской консерватории совместно с оркестрантами столичного музтеатра «Геликон-опера».
Кристина Агилера
31 декабря ушедшего года за несколько минут до полуночи 38-летняя американская звезда вместе с иными заокеанскими знаменитостями спела на нью-йоркском Таймс-сквер. Выступление транслировалось по ABC. Сама артистка также поделилась с поклонниками фото- и видеоматериалами с празднования Нового года, разместив их на своей странице в Instagram.
ШоуБиз / Авторские новости
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 09:01