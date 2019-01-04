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Юлию Барановскую заподозрили в романе с солистом группы «Иванушки International»

Юлию Барановскую в последнее время стали очень часто замечать в компании Кирилла Туриченко, являющегося солистом коллектива «Иванушки International». После этого поклонники начали подозревать, что у ведущей и певца начались романтические отношения.

Юлию Барановскую заподозрили в романе с солистом группы «Иванушки International»

Юлии Барановской часто приписывают отношения с популярными людьми, хоть сама ведущая предпочитает скрывать свою личную жизнь. Недавно фанаты обсуждали роман теледивы и Максима Галкина. Поводом для данных слухов послужил ролик, опубликованный в сети Дмитрием Нагиевым, в котором было запечатлено, как она сидела у шоумена на плечах. Однако звезда выступила с резкой критикой, опровергнув эту информацию.

Юлию Барановскую заподозрили в романе с солистом группы «Иванушки International»

Сейчас в соцсети начали появляться снимки Барановской и Туриченко. Судя по фото, они находятся в очень близких отношениях. По некоторым слухам, певец часто приезжает к ведущей домой. Он даже уже знаком с детьми теледивы. Однако пока сама знаменитость не комментирует информацию касательно ее новых отношений.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:51

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