Юлию Барановскую заподозрили в романе с солистом группы «Иванушки International»
Юлию Барановскую в последнее время стали очень часто замечать в компании Кирилла Туриченко, являющегося солистом коллектива «Иванушки International». После этого поклонники начали подозревать, что у ведущей и певца начались романтические отношения.
Юлии Барановской часто приписывают отношения с популярными людьми, хоть сама ведущая предпочитает скрывать свою личную жизнь. Недавно фанаты обсуждали роман теледивы и Максима Галкина. Поводом для данных слухов послужил ролик, опубликованный в сети Дмитрием Нагиевым, в котором было запечатлено, как она сидела у шоумена на плечах. Однако звезда выступила с резкой критикой, опровергнув эту информацию.
Сейчас в соцсети начали появляться снимки Барановской и Туриченко. Судя по фото, они находятся в очень близких отношениях. По некоторым слухам, певец часто приезжает к ведущей домой. Он даже уже знаком с детьми теледивы. Однако пока сама знаменитость не комментирует информацию касательно ее новых отношений.
Юлии Барановской часто приписывают отношения с популярными людьми, хоть сама ведущая предпочитает скрывать свою личную жизнь. Недавно фанаты обсуждали роман теледивы и Максима Галкина. Поводом для данных слухов послужил ролик, опубликованный в сети Дмитрием Нагиевым, в котором было запечатлено, как она сидела у шоумена на плечах. Однако звезда выступила с резкой критикой, опровергнув эту информацию.
Сейчас в соцсети начали появляться снимки Барановской и Туриченко. Судя по фото, они находятся в очень близких отношениях. По некоторым слухам, певец часто приезжает к ведущей домой. Он даже уже знаком с детьми теледивы. Однако пока сама знаменитость не комментирует информацию касательно ее новых отношений.