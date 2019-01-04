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Алексей Купин намерен стать продюсером Майи Донцовой

Для участников телепроекта «Дом-2» Алексея Купина и Майи Донцовой 2018 год выдался не самым простым. Они попадали в больницы, решали проблемы в отношениях, а их свадьба несколько раз срывалась буквально в самый последний момент.

Однако ребята не думают отчаиваться, они верят, что 2018 год был им дан для того, чтобы проверить чувства на прочность, и эта проверка была успешной, поэтому в наступившем 2019 году свадьба все-таки состоится.

Алексей Купин намерен стать продюсером Майи Донцовой

Кроме того, Леша верит в то, что год Свиньи, в который ему повезло родиться, принесет им с Майей очень много счастья, здоровья и любви, а также поможет состояться в бизнесе. Он уже решил, чем хочет заниматься, и его возлюбленная напрямую будет с этим связана.

Все дело в том, что нумеролог предсказал, что Донцовой необходимо заняться построением карьеры певицы, а Купин должен ей в этом помогать. Поэтому в 2019 году участник намерен не только активно вести свою страницу в социальной сети Instagram, но и заниматься продюсированием Майи.

Алексей Купин намерен стать продюсером Майи Донцовой

Впрочем, парень подчеркнул, что самое главное – это здоровье избранницы. Сейчас она проходит курс лечения, и если все будет успешно, то в ближайшем будущем у них появятся детки, но пока об этом говорить еще рано, ведь состояние у девушки пока очень печально в этом плане.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:45

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