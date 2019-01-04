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Эксперты назвали потенциально смертельно опасные дни 2019 года

Проанализировав предыдущие года, эксперты смогли назвать потенциально смертельно опасные дни в 2019 году. Информацию опубликовало зарубежное издание.
Эксперты назвали потенциально смертельно опасные дни 2019 года

Исследователи утверждают, что смогли определить дни, в которые людям необходимо быть очень внимательными. Специалисты подчеркнули, что пик смертности выпадает на первые две недели года и последние семь дней декабря. Первое воскресенья января, припадающее на 6 число, согласно статистике, которая ведется с 2005 года, является пиковым по смертности. В этот день за последние несколько лет по разным причинам из жизни ушло большее количество людей, чем в остальные.

Эксперты определили, что период с 30 декабря по 9 января является самым смертоносным. Однако исследователи подчеркивают, что 3 число первого месяца можно назвать единственным безопасным днем в это время. Возможной причиной такого повышения смертности среди населения является употребление большого количества алкоголя и морозная погода. В холодное время года иммунная система слабеет, а прибавив к этому спиртные напитки, можно сделать вывод, что организм человека становится уязвимым к различного рода инфекциям.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 20:50

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