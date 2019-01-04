Эксперты назвали пять самых ожидаемых игр 2019 года
Экспертами названы пять самых ожидаемых «игрушек» нового 2019 года. В данную подборку попали продолжения различных популярных серий.
В текущем году должно выйти масса крупнобюджетных интересных проектов. Вследствие этого эксперты составили список самых ожидаемых «игрушек». В число данных игр вошла The Last of Us (2 часть). Релиз этой игрушки ожидают в 3-ем квартале текущего года. Данный игровой проект будет доступен непосредственно под консоль PlayStation 4. Следующей ожидаемой игрой является "Метро: Исход". Её разработкой занимаются специалисты студии 4A Games. Данный шутер сделали по мотивам серии популярных романов российского известного писателя Дмитрия Глуховского. Данный проект планируют выпустить в феврале текущего года.
Далее следует инди-головоломка Ori and the Will of the Wisps. Также стоит выделить японский боевик под названием Sekiro: Shadows Die Twice. Среди приключенческих комедий самой ожидаемой назвали игру Afterparty.
В текущем году должно выйти масса крупнобюджетных интересных проектов. Вследствие этого эксперты составили список самых ожидаемых «игрушек». В число данных игр вошла The Last of Us (2 часть). Релиз этой игрушки ожидают в 3-ем квартале текущего года. Данный игровой проект будет доступен непосредственно под консоль PlayStation 4. Следующей ожидаемой игрой является "Метро: Исход". Её разработкой занимаются специалисты студии 4A Games. Данный шутер сделали по мотивам серии популярных романов российского известного писателя Дмитрия Глуховского. Данный проект планируют выпустить в феврале текущего года.
Далее следует инди-головоломка Ori and the Will of the Wisps. Также стоит выделить японский боевик под названием Sekiro: Shadows Die Twice. Среди приключенческих комедий самой ожидаемой назвали игру Afterparty.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:30