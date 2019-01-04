Эксперты назвали пять самых ожидаемых игр 2019 года





В текущем году должно выйти масса крупнобюджетных интересных проектов. Вследствие этого эксперты составили список самых ожидаемых «игрушек». В число данных игр вошла. Релиз этой игрушки ожидают в 3-ем квартале текущего года. Данный игровой проект будет доступен непосредственно под консоль PlayStation 4. Следующей ожидаемой игрой является. Её разработкой занимаются специалисты студии 4A Games. Данный шутер сделали по мотивам серии популярных романов российского известного писателя Дмитрия Глуховского. Данный проект планируют выпустить в феврале текущего года.Далее следует инди-головоломка. Также стоит выделить японский боевик под названием. Среди приключенческих комедий самой ожидаемой назвали игру