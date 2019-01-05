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Врачи объяснили, с чем связана утренняя усталость

Американские исследователи заявили, что знают причины утренней усталости. После полноценного ночного отдыха человек может чувствовать себя разбитым и усталым из-за искусственного освещения.

Врачи объяснили, с чем связана утренняя усталость

Врачи провели ряд научных исследований, выявляя связь между освещением, качеством ночного отдыха и состоянием человека утром. Часть участников эксперимента признавались, что даже если накануне вечером они чувствовали себя бодрыми и энергичными, то утром это состояние сменялось на слабость, усталость и желание остаться в постели на целый день.

Главным виновником этого явления ученые назвали искусственное освещение, которым пользуются те, кто желает вечером подольше поработать или развлечься. В итоге происходит сбой природных биоритмов, нарушается выработка гормона мелатонина, который и способствует ощущению утренней усталости.

Чтобы избавиться от подобного дискомфорта, врачи советуют больше времени проводить на свежем воздухе и заниматься посильной физической активностью.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:00

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