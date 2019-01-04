АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Экспериментальный препарат замедлил старение у мышей
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Return of the Obra Dinn - лидер по числу номинаций на IGF 2019

Игра Return of the Obra Dinn является лидером по числу возможных номинаций на IGF 2019. Оказывается, она претендует сразу на пять премий.

Return of the Obra Dinn - лидер по числу номинаций на IGF 2019

В начале весны состоится конференция производителей игр GDC 2019. Участники основной ее части будут известны немного позже. На данный момент координаторы проекта раскрыли список независимых игр, каждая из которых имеет возможность получить первое место в любой категории на Independent Games Festival.


В рамках фестиваля организаторами будут выбраны одни из влиятельнейших и инновационно развитых независимых проектов. Одно из условий принятия участия в конференции – одобрение игры экспертами и пользователями. В 2019 году лидерскую позицию занимает игра Игра Return of the Obra Dinn. Данный детективный проект находится в списках сразу пяти номинаций. Также он является претендентом на звание лучшей инди-игры года.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 19:57

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Замкнули круг»: Игорь Николаев с супругой и
BMW создаёт компактный электропривод пятой
Return of the Obra Dinn - лидер по числу
Медики назвали 4 основные опасности новогодних
«Странник во времени» рассказал о главном месте
Экс-участница «Дома-2» Надежда Ермакова купила
Аналитики назвали марки - лидеры продаж
Стас Михайлов отдыхает с дочерьми в Дубае
Мусорные кучи муравьёв-листорезов оказались
BitTorrent запустит свою криптовалюту
Сына Синди Кроуфорд арестовали за вождение в
В Китае прошли испытания "матери всех бомб"
Новогодний образ Татьяны Владимировны приятно
Игоря Верника сняли разъезжающим по московской
Названы регионы России, где чаще всего угоняли
Алана Мамаева пожаловалась на плохой сон
Умные очки Blade от Vuzix оценены в 1000 долларов
Хоррор "Птичий короб" с Сандрой Буллок положил
Экс-участник «Дома-2» Павел Уломский сделал
Над столицей Австрии очевидцы заметили НЛО в
На авторынке появилась бюджетная версия Lifan
Анастасия Ендальцева покинула телепроект «Дом-2»
"Энергомор": Украинские АЭС могут массово закрыть
Появился первый постер фильма "Брекзит" с лысым
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов поцеловались «на
Андрей Малахов не заметил, как пролетели
Звезда "Дома-2" Александра Гозиас сказала, что ей
Chery начала продавать премиальный внедорожник
Жанна Бадоева встретила год Свиньи в компании
Ольга Бузова провела приятный ужин в компании
Просмотреть все новости