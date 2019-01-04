Return of the Obra Dinn - лидер по числу номинаций на IGF 2019





В начале весны состоится конференция производителей игр GDC 2019. Участники основной ее части будут известны немного позже. На данный момент координаторы проекта раскрыли список независимых игр, каждая из которых имеет возможность получить первое место в любой категории на Independent Games Festival.В рамках фестиваля организаторами будут выбраны одни из влиятельнейших и инновационно развитых независимых проектов. Одно из условий принятия участия в конференции – одобрение игры экспертами и пользователями. В 2019 году лидерскую позицию занимает игра Игра Return of the Obra Dinn. Данный детективный проект находится в списках сразу пяти номинаций. Также он является претендентом на звание лучшей инди-игры года.