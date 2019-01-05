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Видеоблогер Satyr снял пародию на клипы Тимати

На видео-платформе YouTube появился пародийный ролик знаменитого видеоблогера и комика Ильи Шабельникова, выступающего под псевдонимом Satyr. Артист в этот раз принял решение выпустить пародию на клипы рэп-исполнителя Тимати.

Видеоблогер Satyr снял пародию на клипы Тимати

В ролике Satyr обыграл факт рекламы, которая присутствует практически в каждом клипе Тимати. По мнению комика, рэпер любит рекламировать различные товары, а также выстроил огромную франшизу вокруг своего лейбла. Илья Шабельников спародировал в свою очередь резидентов Black Star — LʼOne, Скруджи, Егора Крида и других. В Сети также появилась пародия на клипы коллектива «Ленинград».

Видеоблогер Satyr снял пародию на клипы Тимати

Ранее интернет-издание «Dni24» сообщало, Тимати и Анастасия Решетова встретили Новый год в Париже.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:00

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