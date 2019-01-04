Instagram-отчёт: Как самые популярные звёзды шоу-бизнеса встретили 2019 год





Примадонна и её муж Максим Галкин встретили первый праздник календаря в компании своих друзей – Юдашкиных и Буйновых. Фотоснимком с торжества, на котором знаменитости запечатлены за праздничным столом, поделилась с фолловерами супруга известного на весь мир кутюрье Марина Юдашкина.Поп-король российской эстрады встретил Новый год со своими наследниками – 7-летней дочерью Аллой-Викторией и 6-летним Мартином-Кристином. Артист пригласил в гости к наследникам Деда Мороза и Снегурочку, которым ребята продемонстрировали свои творческие умения: мальчик исполнил песню на английском языке Christmas Tree, а девочка продекламировала стихотворение.Общение своих детей со сказочными персонажами Филипп Киркоров записал на камеру, а видеороликами поделился с Instagram-аудиторией.Певица решила встретить Год Свиньи в наряде вишенки. Компанию вокалистке составили её муж Сергей Глушко, на голове которого был такой же головной убор в виде ягоды, юморист Владимир Винокур, актриса и телеведущая Лариса Гузеева и прочие звёзды отечественного шоу-бизнеса. В своём Instagram-аккаунте артистка отметила, что праздник она провела очень весело.В отличие от коллеги, певица и её муж Леонид Агутин встречали 2019 год в спокойной семейной обстановке. Исполнительница поделилась с Instagram-подписчиками совместным с избранником фотокадром. На нём звёздные супруги позируют в комнате на фоне украшенной ёлки.Знаменитый актёр кино и театра, в конце декабря отметивший своё 69-летие, встретил Новый год с супругой и детьми. Семейный фотоснимок разместила на своей Instagram-странице дочь народного артиста РСФСР Елизавета Боярская, которая месяц назад во второй раз сделала своего отца дедушкой.Недавно ставшая мамой певица Новый год встретила в Майями. Однако даже в чужой стране в жизни эстрадной звезды нашлось место традициям: вокалистка показала фанатам в Instagram «аналог» ёлки – нехвойное растение с красными цветками, с которым она с удовольствием сделала фото на память.Актриса также решила улететь подальше от свойственных России зимних холодов, выбрав для этого Таиланд. Селебрити опубликовала в Instagram новогоднее фото с гостями и шампанским, пожелав фолловерам любви, настроения, здоровья и настоящих друзей.Знаменитость не изменяет своей традиции встречать Новый год в кругу родных и близких. Одна из самых успешных бизнес-леди показала в Instagram семейный фотоснимок с супругом-футболистом и детьми В настоящий момент кадр уже «собрал» более 1 300 000 лайков.Португальский футболист решил отпраздновать наступление этого года в Дубае, порадовав фанатов ярким снимком с возлюбленной и старшим сыном на фоне новогодних салютов.Для певицы 2019 год наступил, когда она находилась на сцене и пела песню. Кто-то растрачивает накопленные на особый день деньги, а кто-то, как Кристина Агилера, умеет их зарабатывать, а празднование можно и отложить на последующие дни.Вокалистка отметила Новый год так же, как и Рождество – в компании троих своих сыновей. На обнародованном фото селебрити и её наследники радостно приветствуют поклонников, поднимая за их здоровье одинаковые чашки, изготовленные в форме забавных зверушек. Звезда подписала кадр пожеланиями всяческих благ, адресованными Instagram-аудитории.