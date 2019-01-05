Intel разработала видеокамеру TrailGuard AI для отслеживания браконьеров





По заявлению пресс-службы компании, в Intel смогли создать некоммерческую камеру, которая предназначена для борьбы с браконьерами в заповедниках. Разработка TrailGuard AI финансировалась национальным географическим обществом Соединенных Штатов Америки и фондом Леонардо Ди Каприо. Представители Intel провели модификацию алгоритмов нейронных сетей. Это было сделано для того, чтобы система могла распознавать и классифицировать объекты, которые попали в прицел видеокамеры. В случае, если устройство фиксирует постороннего человека или транспорт, который не принадлежит работникам заповедника, оно отправляет сигнал в управленческий центр. Предположительно, что данные камеры будут охранять заказники, расположенные в Южной Африке.Специалисты Intel утверждают, что их разработка является лучшей среди себе подобных. Система способна до мельчайших подробностей распознавать объекты, а также оснащена батареей, которая способна функционировать порядка полутора лет.