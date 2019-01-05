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Intel разработала видеокамеру TrailGuard AI для отслеживания браконьеров

Сотрудники американской компании Intel разработали видеокамеру, которая способна отслеживать браконьеров. Новый гаджет получил название TrailGuard AI.

Intel разработала видеокамеру TrailGuard AI для отслеживания браконьеров

По заявлению пресс-службы компании, в Intel смогли создать некоммерческую камеру, которая предназначена для борьбы с браконьерами в заповедниках. Разработка TrailGuard AI финансировалась национальным географическим обществом Соединенных Штатов Америки и фондом Леонардо Ди Каприо. Представители Intel провели модификацию алгоритмов нейронных сетей. Это было сделано для того, чтобы система могла распознавать и классифицировать объекты, которые попали в прицел видеокамеры. В случае, если устройство фиксирует постороннего человека или транспорт, который не принадлежит работникам заповедника, оно отправляет сигнал в управленческий центр. Предположительно, что данные камеры будут охранять заказники, расположенные в Южной Африке.

Специалисты Intel утверждают, что их разработка является лучшей среди себе подобных. Система способна до мельчайших подробностей распознавать объекты, а также оснащена батареей, которая способна функционировать порядка полутора лет.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 06:00

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