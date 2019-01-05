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Беспроводные наушники B&O Beoplay E8 2.0 получили футляр с функцией беспроводной зарядки

Для беспроводных наушников B&O Beoplay E8 2.0 разработали необычный футляр с функцией такой же зарядки. Его стоимость отдельно от новинки составит 200$.

Беспроводные наушники B&O Beoplay E8 2.0 получили футляр с функцией беспроводной зарядки

B&O Beoplay E8 2.0 являются обновленной моделью Bang & Olufsen Beoplay E8, презентация которой прошла позапрошлой осенью. Однако уже тогда их оснастили футляром. Теперь очередь дошла и до новинки, она также получила новый футляр, но публике он станет доступен только с 14 февраля.

На сегодняшний день известно лишь только, что их стартовая цена будет составлять около 350$.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 05:00

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