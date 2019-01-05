Беспроводные наушники B&O Beoplay E8 2.0 получили футляр с функцией беспроводной зарядки
Для беспроводных наушников B&O Beoplay E8 2.0 разработали необычный футляр с функцией такой же зарядки. Его стоимость отдельно от новинки составит 200$.
B&O Beoplay E8 2.0 являются обновленной моделью Bang & Olufsen Beoplay E8, презентация которой прошла позапрошлой осенью. Однако уже тогда их оснастили футляром. Теперь очередь дошла и до новинки, она также получила новый футляр, но публике он станет доступен только с 14 февраля.
На сегодняшний день известно лишь только, что их стартовая цена будет составлять около 350$.
B&O Beoplay E8 2.0 являются обновленной моделью Bang & Olufsen Beoplay E8, презентация которой прошла позапрошлой осенью. Однако уже тогда их оснастили футляром. Теперь очередь дошла и до новинки, она также получила новый футляр, но публике он станет доступен только с 14 февраля.
На сегодняшний день известно лишь только, что их стартовая цена будет составлять около 350$.
Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 05:00