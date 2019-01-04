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Медики назвали 4 основные опасности новогодних праздников

Медики назвали 4 основные опасности новогодних праздников и объяснили, какими могут быть последствия шумного и богатого разнообразными блюдами торжества. Кандидат наук Варвара Крамарь рассказала, как правильно проводить зимние каникулы.

Медики назвали 4 основные опасности новогодних праздников

Главной проблемой празднования Нового года считается переедание. Оно не только портит настроение болевыми ощущениями и расстройством, но и негативно влияет на организм человека. Эксперт отметила, что в первые дни 2019 года жители массово обращаются за медицинской помощью из-за панкреатита, обострений язвенной и желчнокаменной болезни, заболеваний кишечника.

Варвара Крамарь рекомендует гражданам не голодать перед праздничными застольями, есть небольшими порциями и разнообразить новогоднее меню полезными блюдами.

Опьянение и похмельный сидром также являются опасными последствиями бурного празднования. Чтобы избежать этих последствий, спиртное важно употреблять умеренно, небольшими порциями и не смешивать напитки. Идеальный напиток для торжества - сухое красное вино. Алкоголь нельзя запивать газировкой, ведь при этом усиливается всасывание спиртного слизистой желудка.

Медики назвали 4 основные опасности новогодних праздников

Специалист считает, что блюда, приготовленные "про запас", могут вызывать пищевые отравления. Поэтому все быстро портящиеся продукты нужно ставить на стол за несколько минут до застолья.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:44

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