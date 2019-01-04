Медики назвали 4 основные опасности новогодних праздников





Главной проблемой празднования Нового года считается. Оно не только портит настроение болевыми ощущениями и расстройством, но и негативно влияет на организм человека. Эксперт отметила, что в первые дни 2019 года жители массово обращаются за медицинской помощью из-за панкреатита, обострений язвенной и желчнокаменной болезни, заболеваний кишечника.Варвара Крамарь рекомендует гражданамперед праздничными застольями, есть небольшими порциями и разнообразить новогоднее меню полезными блюдами.и похмельный сидром также являются опасными последствиями бурного празднования. Чтобы избежать этих последствий, спиртное важно употреблять умеренно, небольшими порциями и не смешивать напитки. Идеальный напиток для торжества - сухое красное вино. Алкоголь нельзя запивать газировкой, ведь при этом усиливается всасывание спиртного слизистой желудка.Специалист считает, что, могут вызывать пищевые отравления. Поэтому все быстро портящиеся продукты нужно ставить на стол за несколько минут до застолья.