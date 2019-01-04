Медики назвали 4 основные опасности новогодних праздников
Медики назвали 4 основные опасности новогодних праздников и объяснили, какими могут быть последствия шумного и богатого разнообразными блюдами торжества. Кандидат наук Варвара Крамарь рассказала, как правильно проводить зимние каникулы.
Главной проблемой празднования Нового года считается переедание. Оно не только портит настроение болевыми ощущениями и расстройством, но и негативно влияет на организм человека. Эксперт отметила, что в первые дни 2019 года жители массово обращаются за медицинской помощью из-за панкреатита, обострений язвенной и желчнокаменной болезни, заболеваний кишечника.
Варвара Крамарь рекомендует гражданам не голодать перед праздничными застольями, есть небольшими порциями и разнообразить новогоднее меню полезными блюдами.
Опьянение и похмельный сидром также являются опасными последствиями бурного празднования. Чтобы избежать этих последствий, спиртное важно употреблять умеренно, небольшими порциями и не смешивать напитки. Идеальный напиток для торжества - сухое красное вино. Алкоголь нельзя запивать газировкой, ведь при этом усиливается всасывание спиртного слизистой желудка.
Специалист считает, что блюда, приготовленные "про запас", могут вызывать пищевые отравления. Поэтому все быстро портящиеся продукты нужно ставить на стол за несколько минут до застолья.
Главной проблемой празднования Нового года считается переедание. Оно не только портит настроение болевыми ощущениями и расстройством, но и негативно влияет на организм человека. Эксперт отметила, что в первые дни 2019 года жители массово обращаются за медицинской помощью из-за панкреатита, обострений язвенной и желчнокаменной болезни, заболеваний кишечника.
Варвара Крамарь рекомендует гражданам не голодать перед праздничными застольями, есть небольшими порциями и разнообразить новогоднее меню полезными блюдами.
Опьянение и похмельный сидром также являются опасными последствиями бурного празднования. Чтобы избежать этих последствий, спиртное важно употреблять умеренно, небольшими порциями и не смешивать напитки. Идеальный напиток для торжества - сухое красное вино. Алкоголь нельзя запивать газировкой, ведь при этом усиливается всасывание спиртного слизистой желудка.
Специалист считает, что блюда, приготовленные "про запас", могут вызывать пищевые отравления. Поэтому все быстро портящиеся продукты нужно ставить на стол за несколько минут до застолья.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:44