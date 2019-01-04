«Странник во времени» рассказал о главном месте отпусков к 2025 году
Самопровозглашенный “Странник во времени” рассказал о главных местах отпусков к 2025-му году, и по его словам, это будет база на Луне, оснащенная всем необходимым для комфортного отдыха. При этом Дэррил Дин раскрыл, как в будущем десятилетии поменяется наш мир.
По его словам на естественном земном спутнике в 2025 году откроют базу, где люди смогут побывать за определенную плату. Дэррил заметил, что люди довольно быстро потеряют интерес к исследованиям космоса за счёт достижений в сфере ИИ. Человечество в период 2060-х годов начнёт загружать мозг в компьютеры, имитируя реальность. А уже к 2021 году мозг людей оснастят чипами, которые будут подключены к Wi-Fi.
Видео набрало уже свыше 87 000 просмотров. Между тем, пользователи Сети не особо верят, что человечество сможет до указанного времени посещать свободно поверхность Луны.
По его словам на естественном земном спутнике в 2025 году откроют базу, где люди смогут побывать за определенную плату. Дэррил заметил, что люди довольно быстро потеряют интерес к исследованиям космоса за счёт достижений в сфере ИИ. Человечество в период 2060-х годов начнёт загружать мозг в компьютеры, имитируя реальность. А уже к 2021 году мозг людей оснастят чипами, которые будут подключены к Wi-Fi.
Видео набрало уже свыше 87 000 просмотров. Между тем, пользователи Сети не особо верят, что человечество сможет до указанного времени посещать свободно поверхность Луны.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:32