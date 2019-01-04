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«Странник во времени» рассказал о главном месте отпусков к 2025 году

Самопровозглашенный “Странник во времени” рассказал о главных местах отпусков к 2025-му году, и по его словам, это будет база на Луне, оснащенная всем необходимым для комфортного отдыха. При этом Дэррил Дин раскрыл, как в будущем десятилетии поменяется наш мир.

«Странник во времени» рассказал о главном месте отпусков к 2025 году

По его словам на естественном земном спутнике в 2025 году откроют базу, где люди смогут побывать за определенную плату. Дэррил заметил, что люди довольно быстро потеряют интерес к исследованиям космоса за счёт достижений в сфере ИИ. Человечество в период 2060-х годов начнёт загружать мозг в компьютеры, имитируя реальность. А уже к 2021 году мозг людей оснастят чипами, которые будут подключены к Wi-Fi.


Видео набрало уже свыше 87 000 просмотров. Между тем, пользователи Сети не особо верят, что человечество сможет до указанного времени посещать свободно поверхность Луны.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:32

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