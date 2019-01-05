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Автомобили Mazda получат уникальный дизайн

Новые модели автомобилей Mazda будут наделены уникальным внешним видом. Об этом заявил начальник европейского дизайнерского подразделения Джо Стенуит.

Автомобили Mazda получат уникальный дизайн

Производитель автомобилей Mazda является одной из немногих компаний, которая желает развивать и превращать в жизнь собственные идеи. Менеджер бренда рассказал от том, что будущие машины, которые они планируют выпускать, будут иметь дизайнерский внешний вид. Mazda отказывается от использования принципа «матрешка», когда все модели одной марки похожи между собой, не смотря на то, что технические характеристики будут применяться по старым принципам. Корпорация продолжает поддерживать ДВС. Разработчики бросают все усилия на дизайнерский корпус.

Джо Стенуит подчеркнул, что каждая модель, которую будет выпускать японская компания, в любом случае будет идентифицироваться как Mazda. Однако новинки не станут повторять дизайнерские особенности предыдущих моделей. Перефразируя слова представителей бренда из Японии, теперь каждый новый автомобиль будет иметь уникальную внешность.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 04:00

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