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Технология I2V от Nissan позволит заглядывать за углы и видеть сквозь здания

Технология I2V от Nissan позволит автомобилистам заглядывать за углы и видеть сквозь здания. Виртуальная карта поможет водителю найти парковочное место или быстрее доехать в пункт назначения.

Технология I2V от Nissan позволит заглядывать за углы и видеть сквозь здания

Nissan рассказала о разработке Invisible-to-Visible, которую покажут на выставке CES 7 января. Многочисленные датчики машины позволят создать 360-градусную карту, пользуясь сохранёнными облачными данными и предсказывая дорожную ситуацию. Пространство вокруг авто будет походить мониторинг в реальном времени. То же касается и водителя, состояние которого поможет компьютеру определить, нужна ли определённая подсказка.

Помощник даже предложит остановиться на чашку кофе, если владелец машины переутомился. За поворотом дороги или углом водитель заранее увидит все знаки, перекрёстки, пробки и так далее. Система также будет определять примерную длительность маршрута и строить его в зависимости от дорожной ситуации, чтобы доехать как можно быстрее.


Также виртуальному ассистенту Nissan могут подарить человеческий голос и аватар. Все возможности и перспективы I2V компания показала в видеоанонсе.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 02:00

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