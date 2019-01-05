Новая технология Microsoft позволит общаться с голосовым помощником шёпотом





Всемирная организация интеллектуальной собственности обнародовала документ в конце 2018 года. Согласно информации из патента, американская корпорация Microsoft с большой вероятностью включит необычную возможность в свои устройства.Благодаря работе инженеров виртуальный помощник сможет с легкостью распознавать шепот владельца смартфона, планшета или умных часов. Во всех этих девайсах может появиться функция тихого голосового ввода.Для того, чтобы нейросеть поняла, что ей следует сделать, пользователю необходимо произнести фразу на выдохе, а губы должны находится на расстоянии 2-3 мм от микрофона аппарата. Говорить о появлении устройств с инновационной разработкой на рынках пока рано, как и о том, как она повлияет на стоимость гаджетов.