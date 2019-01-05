Магазин приложений App Store на праздновании Нового года заработал 1,22 миллиарда долларов
Магазином приложений App Store на праздновании Нового года была получена выручка от продажи «яблочной» продукции в размере 1,22 миллиарда долларов. Владельцы девайсов на основе «оперативки» iOS в праздники потратили на покупки приложений сумму в 322 млн. дол.
Представителями Apple отмечается, что общие расходы для приобретения приложений под мобильные устройства в праздничные дни достигли 1,22 млрд. дол. Самыми востребованными платными приложениями являются «игрушки», а также программы self-care. Речь идет о приложениях, предназначенных для фитнес-трекеров, а также программах, отслеживающих медицинские параметры.
Экспертами аналитической фирмы App Annie был предоставлен отчёт, который показал, что в общем на мобильные приложения в 2018-ом году пользователями было затрачено 76 миллиардов долларов.
Представителями Apple отмечается, что общие расходы для приобретения приложений под мобильные устройства в праздничные дни достигли 1,22 млрд. дол. Самыми востребованными платными приложениями являются «игрушки», а также программы self-care. Речь идет о приложениях, предназначенных для фитнес-трекеров, а также программах, отслеживающих медицинские параметры.
Экспертами аналитической фирмы App Annie был предоставлен отчёт, который показал, что в общем на мобильные приложения в 2018-ом году пользователями было затрачено 76 миллиардов долларов.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:00