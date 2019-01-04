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Ляйсан Утяшева показала забавный снимок с семейного отдыха

Известная российская гимнастка и супруга резидента и ведущего Comedy Club Павла Воли Ляйсан Утяшева в своем блоге Instagram решила показать подписчикам забавное семейное фото. Собственная семья шоумена закопала его в песок.

Ляйсан Утяшева показала забавный снимок с семейного отдыха

Ляйсан Утяшева и Павел Воля вместе с детьми проводят новогодние выходные в теплых краях. Не так давно спортсменка опубликовала забавную фотографию в социальной сети Instagram, где ничего не подозревающий телеведущий, оказался по шею закопанным в песок. А рядом сидят дочь София и супруга Воли, они не обращают внимания на фотографа и продолжают засыпать главу семейства. Автором снимка оказался их 5-летний сын Роберт. Под постом Утяшева напасла так: «Когда старший ребенок сам решил запечатлеть момент. Счастье!».

Читатели блога Ляйсан Утяшевой отметили, что их дети очень быстро выросли, а также поздравили знаменитостей с праздником. Не так давно супруги оставляли совместное поздравление для своих подписчиков.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 23:00

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