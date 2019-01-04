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Новогодний образ Татьяны Владимировны приятно удивил публику телепроекта «Дом-2»

Несколько дней назад участницы телепроекта «Дом-2» Алена Савкина и Татьяна Владимировна официально ушли в декретный отпуск, оставив в периметре Ольгу и Дмитрия Дмитренко, а также их маленькую дочь Василису.

Впрочем, это не мешает им периодически приезжать на Поляну и навещать своих родных, отношения с которыми в последние дни до ухода были очень натянутыми. Многие зрители вообще думали, что Оля с Димой не станут мириться с Аленой и Татьяной Владимировной, особенно после того, как молодой человек опубликовал на своей странице пост, в котором сообщил, что Новый год – это семейный праздник, и встречать он его будет с женой и дочерью.

Новогодний образ Татьяны Владимировны приятно удивил публику телепроекта «Дом-2»

Однако на самом деле оказалось, что родственники уже давным-давно помирились и наступление 2019 года отмечали вместе в шикарном ресторане, о чем свидетельствуют фотографии и видеозаписи с их страниц в Instagram.

Gублику не особо удивило то, что Рапунцели в полном составе встречали Новый год. А вот внешний вид Татьяны Владимировны их приятно шокировал.

Новогодний образ Татьяны Владимировны приятно удивил публику телепроекта «Дом-2»

Напомним, что сразу после ухода в декрет женщина отправилась в салон по наращиванию волос и полностью изменила свою прическу. Она отказалась от челки и яркого теплого блонда, сделав удлиненное каре и пепельный блонд.

Для праздника же мама Рапунцель решила дополнить свой образ легким макияжем, коротким платьем серого цвета и высокими сапогами. Все это омолодило ее на несколько лет? и многие подписчики решили, что на фото с Олей и Аленой стоит не мама, а старшая сестра. Они похвалили Татьяну Владимировну за то, как она хорошо выглядит? и порекомендовали больше не экспериментировать с прической, остановившись на этом удлиненном каре.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:06

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