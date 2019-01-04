Луч света с МКС появился над Канадой
Луч света, который изначально был замечен на Международной космической станции, появился над Канадой. Подтверждающее данную информацию видео опубликовали на YouTube-канале.
На видеоролике отчетливо видно, как красный луч просачивается сквозь облака над одним из жилых районов города Эдмонтоне. Проанализировав комментарии к видео, можно сделать выводы, что мнения очевидцев значительно расходятся. Большинство свидетелей не могут объяснить произошедшее. Они напуганы и растеряны. Некоторые юзеры Сети уверены, что свет – это результат работы программы HAARP. Длительное время приверженцы теории заговора считают HAARP сверхсекретным проектом американских властей, который создан для управления погодными условиями. Конспирологи называют программу причиной ураганов, торнадо и других стихийных бедствий.
Автор опубликованного ролика поделился с пользователями своим удивлением, высказав фразу, что он никогда ранее такого не видел. Видео насобирало множество комментариев с различными версиями того, что же все-таки увидели люди в небе. Одним из прозвучавших вариантов является предположение, что луч света над Канадой похож на замеченные ранее световые столбы на МКС.
На видеоролике отчетливо видно, как красный луч просачивается сквозь облака над одним из жилых районов города Эдмонтоне. Проанализировав комментарии к видео, можно сделать выводы, что мнения очевидцев значительно расходятся. Большинство свидетелей не могут объяснить произошедшее. Они напуганы и растеряны. Некоторые юзеры Сети уверены, что свет – это результат работы программы HAARP. Длительное время приверженцы теории заговора считают HAARP сверхсекретным проектом американских властей, который создан для управления погодными условиями. Конспирологи называют программу причиной ураганов, торнадо и других стихийных бедствий.
Автор опубликованного ролика поделился с пользователями своим удивлением, высказав фразу, что он никогда ранее такого не видел. Видео насобирало множество комментариев с различными версиями того, что же все-таки увидели люди в небе. Одним из прозвучавших вариантов является предположение, что луч света над Канадой похож на замеченные ранее световые столбы на МКС.
Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 22:00