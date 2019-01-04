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Луч света с МКС появился над Канадой

Луч света, который изначально был замечен на Международной космической станции, появился над Канадой. Подтверждающее данную информацию видео опубликовали на YouTube-канале.

Луч света с МКС появился над Канадой

На видеоролике отчетливо видно, как красный луч просачивается сквозь облака над одним из жилых районов города Эдмонтоне. Проанализировав комментарии к видео, можно сделать выводы, что мнения очевидцев значительно расходятся. Большинство свидетелей не могут объяснить произошедшее. Они напуганы и растеряны. Некоторые юзеры Сети уверены, что свет – это результат работы программы HAARP. Длительное время приверженцы теории заговора считают HAARP сверхсекретным проектом американских властей, который создан для управления погодными условиями. Конспирологи называют программу причиной ураганов, торнадо и других стихийных бедствий.


Автор опубликованного ролика поделился с пользователями своим удивлением, высказав фразу, что он никогда ранее такого не видел. Видео насобирало множество комментариев с различными версиями того, что же все-таки увидели люди в небе. Одним из прозвучавших вариантов является предположение, что луч света над Канадой похож на замеченные ранее световые столбы на МКС.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 22:00

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