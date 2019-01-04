Луч света с МКС появился над Канадой





На видеоролике отчетливо видно, как красный луч просачивается сквозь облака над одним из жилых районов города Эдмонтоне. Проанализировав комментарии к видео, можно сделать выводы, что мнения очевидцев значительно расходятся. Большинство свидетелей не могут объяснить произошедшее. Они напуганы и растеряны. Некоторые юзеры Сети уверены, что свет – это результат работы программы HAARP. Длительное время приверженцы теории заговора считают HAARP сверхсекретным проектом американских властей, который создан для управления погодными условиями. Конспирологи называют программу причиной ураганов, торнадо и других стихийных бедствий.Автор опубликованного ролика поделился с пользователями своим удивлением, высказав фразу, что он никогда ранее такого не видел. Видео насобирало множество комментариев с различными версиями того, что же все-таки увидели люди в небе. Одним из прозвучавших вариантов является предположение, что луч света над Канадой похож на замеченные ранее световые столбы на МКС.