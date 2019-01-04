В Китае прошли испытания "матери всех бомб"
В Китае прошли испытания новой "матери всех бомб" для самолёта H-6K. Снаряд обладает мощностью, уступающей лишь ядерному оружию.
Корпорация NORINCO сообщила об успешных испытаниях "матери всех бомб", созданной в Китае. Видео, где снаряд сбрасывают с H-6K, показало Global Times в своём Twitter. По мнению китайских экспертов, оружие способно принести огромные разрушения, больше которых только ядерные.
Весит бомба несколько тонн, а в длину равна 5 или 6 метрам. Вей Донгсу, будучи аналитиком из Пекина, сделал предположение, что создавали снаряд специально для бомбардировщика. На борт H-6K помещается лишь одна такая бомба.
При этом американский аналог GBU-43/B начала 2000-х можно транспортировать лишь на грузовом самолёте. На видео Global Times можно заметить гигантский взрыв.
Такую мощность приписывают термобарической бомбе, которую мог разработать Китай. Напомним, что во время операции в Афганистане ВВС США сбросили свой снаряд на позиции террористов.
Корпорация NORINCO сообщила об успешных испытаниях "матери всех бомб", созданной в Китае. Видео, где снаряд сбрасывают с H-6K, показало Global Times в своём Twitter. По мнению китайских экспертов, оружие способно принести огромные разрушения, больше которых только ядерные.
Весит бомба несколько тонн, а в длину равна 5 или 6 метрам. Вей Донгсу, будучи аналитиком из Пекина, сделал предположение, что создавали снаряд специально для бомбардировщика. На борт H-6K помещается лишь одна такая бомба.
При этом американский аналог GBU-43/B начала 2000-х можно транспортировать лишь на грузовом самолёте. На видео Global Times можно заметить гигантский взрыв.
Такую мощность приписывают термобарической бомбе, которую мог разработать Китай. Напомним, что во время операции в Афганистане ВВС США сбросили свой снаряд на позиции террористов.
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:12