Сергей Безруков в Instagram поздравил дочь Марию с 2,5-летием

Ровно 2, 5 года назад в семье Сергея Безрукова появилась на свет дочь Маша. Сегодня актер поздравляет наследницу с этим праздником с помощью социальной сети Instagram. В честь юбилейной даты он решил показать подписчикам редкие архивные фотографии дочери. Под постом он написал так: «Машеньке сегодня 2,5 года! ПОЗДРАВЛЯЕМ). Красавица наша, добрая и умная девочка!!!!».Читатели блога Безрукова пришли в восторг от трогательных снимков, многие отметили, что у Маши очень умный взгляд и доброе лицо. Также им понравился снимок, где она сидит вполоборота за столом. Многие также поздравили дочь артиста, а сама публикация каждую минуту собирала более 1 тысячи отметок «Нравится».