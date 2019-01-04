АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Экспериментальный препарат замедлил старение у мышей
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Сергей Безруков в Instagram поздравил дочь Марию с 2,5-летием

Знаменитый российский актер Сергей Безруков в своем блоге Instagram поздравил свою дочь Марию с маленьким юбилеем. Наследнице артиста исполнилось 2,5 года.
Сергей Безруков в Instagram поздравил дочь Марию с 2,5-летием

Ровно 2, 5 года назад в семье Сергея Безрукова появилась на свет дочь Маша. Сегодня актер поздравляет наследницу с этим праздником с помощью социальной сети Instagram. В честь юбилейной даты он решил показать подписчикам редкие архивные фотографии дочери. Под постом он написал так: «Машеньке сегодня 2,5 года! ПОЗДРАВЛЯЕМ). Красавица наша, добрая и умная девочка!!!!».

Читатели блога Безрукова пришли в восторг от трогательных снимков, многие отметили, что у Маши очень умный взгляд и доброе лицо. Также им понравился снимок, где она сидит вполоборота за столом. Многие также поздравили дочь артиста, а сама публикация каждую минуту собирала более 1 тысячи отметок «Нравится».



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 21:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Разработан переносной прибор для увеличения
Сергей Безруков в Instagram поздравил дочь Марию
Юлию Барановскую заподозрили в романе с солистом
Эксперты назвали потенциально смертельно опасные
Алексей Купин намерен стать продюсером Майи
Эксперты назвали пять самых ожидаемых игр 2019
Экс-подругу Леонардо Ди Каприо обвинили в
BMW создаёт компактный электропривод пятой
Return of the Obra Dinn - лидер по числу
Медики назвали 4 основные опасности новогодних
«Странник во времени» рассказал о главном месте
Экс-участница «Дома-2» Надежда Ермакова купила
Аналитики назвали марки - лидеры продаж
Стас Михайлов отдыхает с дочерьми в Дубае
Мусорные кучи муравьёв-листорезов оказались
BitTorrent запустит свою криптовалюту
Сына Синди Кроуфорд арестовали за вождение в
В Китае прошли испытания "матери всех бомб"
Новогодний образ Татьяны Владимировны приятно
Игоря Верника сняли разъезжающим по московской
Названы регионы России, где чаще всего угоняли
Алана Мамаева пожаловалась на плохой сон
Умные очки Blade от Vuzix оценены в 1000 долларов
Хоррор "Птичий короб" с Сандрой Буллок положил
Экс-участник «Дома-2» Павел Уломский сделал
Над столицей Австрии очевидцы заметили НЛО в
На авторынке появилась бюджетная версия Lifan
Анастасия Ендальцева покинула телепроект «Дом-2»
"Энергомор": Украинские АЭС могут массово закрыть
Появился первый постер фильма "Брекзит" с лысым
Просмотреть все новости