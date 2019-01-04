АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Экспериментальный препарат замедлил старение у мышей
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

BMW создаёт компактный электропривод пятой генерации

BMW ведёт работу по созданию компактного электропривода пятой генерации. Он объединит в себе силовую электронику, электродвигатель и КПП.

BMW создаёт компактный электропривод пятой генерации

По мнению вице-президента BMW, данное высокоинтегрированное устройство займёт намного меньше места. Модульная конструкция обеспечивает его масштабируемость. Это позволяет изменять его согласно типу питания и месту установки. По словам представителя компании, BMW Group планирует оснащать авто следующей генерации новыми, масштабируемыми и более мощными аккумуляторами, постепенно вводя новые компоненты электропривода.

Данное решение обеспечит оперативное реагирование фирмы на рыночный спрос, а также оснащение любой модели гибридными моторами, электромоторами, традиционными ДВС по желанию покупателей. Согласно предположениям, полностью электрические модификации авто будут обладать запасом хода 700 км. В случае гибридных версий данный показатель составит 100 км.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Замкнули круг»: Игорь Николаев с супругой и
BMW создаёт компактный электропривод пятой
Return of the Obra Dinn - лидер по числу
Медики назвали 4 основные опасности новогодних
«Странник во времени» рассказал о главном месте
Экс-участница «Дома-2» Надежда Ермакова купила
Аналитики назвали марки - лидеры продаж
Стас Михайлов отдыхает с дочерьми в Дубае
Мусорные кучи муравьёв-листорезов оказались
BitTorrent запустит свою криптовалюту
Сына Синди Кроуфорд арестовали за вождение в
В Китае прошли испытания "матери всех бомб"
Новогодний образ Татьяны Владимировны приятно
Игоря Верника сняли разъезжающим по московской
Названы регионы России, где чаще всего угоняли
Алана Мамаева пожаловалась на плохой сон
Умные очки Blade от Vuzix оценены в 1000 долларов
Хоррор "Птичий короб" с Сандрой Буллок положил
Экс-участник «Дома-2» Павел Уломский сделал
Над столицей Австрии очевидцы заметили НЛО в
На авторынке появилась бюджетная версия Lifan
Анастасия Ендальцева покинула телепроект «Дом-2»
"Энергомор": Украинские АЭС могут массово закрыть
Появился первый постер фильма "Брекзит" с лысым
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов поцеловались «на
Андрей Малахов не заметил, как пролетели
Звезда "Дома-2" Александра Гозиас сказала, что ей
Chery начала продавать премиальный внедорожник
Жанна Бадоева встретила год Свиньи в компании
Ольга Бузова провела приятный ужин в компании
Просмотреть все новости