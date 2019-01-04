BMW создаёт компактный электропривод пятой генерации





По мнению вице-президента BMW, данное высокоинтегрированное устройство займёт намного меньше места. Модульная конструкция обеспечивает его масштабируемость. Это позволяет изменять его согласно типу питания и месту установки. По словам представителя компании, BMW Group планирует оснащать авто следующей генерации новыми, масштабируемыми и более мощными аккумуляторами, постепенно вводя новые компоненты электропривода.Данное решение обеспечит оперативное реагирование фирмы на рыночный спрос, а также оснащение любой модели гибридными моторами, электромоторами, традиционными ДВС по желанию покупателей. Согласно предположениям, полностью электрические модификации авто будут обладать запасом хода 700 км. В случае гибридных версий данный показатель составит 100 км.