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Аналитики назвали марки - лидеры продаж кроссоверов в России

Аналитики агентства "Автостат" назвали марки - лидеры продаж новых вне дорожников и кроссоверов в России за 2018 год. Специалисты отметили, что в первые 11 месяцев ушедшего года на отечественном авто рынке реализовали всего 656 200 иномарок.

Аналитики назвали марки - лидеры продаж кроссоверов в России

Лидером в этом списке стал такой известный автогигант, как южнокорейский Hyundai. Компании удалось продать на протяжении указанного периода 90 000 кроссоверов.

На второй позиции оказалась французская автомобильная корпорация Renault. Официальные дилеры бренда смогли реализовать 68 500 паркетников.

Третье место удерживает японский концерн Nissan с итогом в 58 800 машин данного сегмента. На четвертом строчке рейтинга аналитики расположили корпорацию Toyota с результатом продаж в 58 000 моделей из класса SUV. Пятёрку лидеров пришлось замкнуть корейской компании KIA. Она продала на территории РФ 47 000 кроссвенов.

Аналитики назвали марки - лидеры продаж кроссоверов в России

В десятку эксперты включили Mitsubishi, реализовавшей 37,1 тыс. паркетников, немецкую марку Volkswagen с результатом 35,2 тыс. единиц, а также отечественный бренд LADA с итогом 30,1 тыс. автомобилей, американскую марку Chevrolet с 26,3 000 проданными кроссоверами и японскую компанию Mazda - 21,4 000 транспортных средств.



 
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Авто
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:11

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