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Стас Михайлов отдыхает с дочерьми в Дубае

Знаменитый российский певец Стас Михайлов решил провести новогодние праздники со своими дочерьми Иванной и Марией в столице ОАЭ. Совместный снимок с наследницами он опубликовал в аккаунте Instagram.

Стас Михайлов отдыхает с дочерьми в Дубае

Стас Михайлов взял с собой на отдых в Дубае дочерей от брака с супругой Инной Михайловой. Скорее всего, она и стала автором фотографии, где запечатлела мужа в компании дочерей. Певец лежит на шезлонге, на нем надеты белые шорты и кепка, а Мария и Иванна в солнцезащитных очках и красивых шляпках сидят рядом. Под постом он очень кратко и лаконично написал: «Отдых!».

Читатели блога Михайлова отметили, что безумно радуются за своего кумира, однако им все же не хватает снега. По мнению многих фолловеров, такой отдых певец точно заслужил.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:56

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