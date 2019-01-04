Стас Михайлов отдыхает с дочерьми в Дубае

Стас Михайлов взял с собой на отдых в Дубае дочерей от брака с супругой Инной Михайловой. Скорее всего, она и стала автором фотографии, где запечатлела мужа в компании дочерей. Певец лежит на шезлонге, на нем надеты белые шорты и кепка, а Мария и Иванна в солнцезащитных очках и красивых шляпках сидят рядом. Под постом он очень кратко и лаконично написал: «Отдых!».Читатели блога Михайлова отметили, что безумно радуются за своего кумира, однако им все же не хватает снега. По мнению многих фолловеров, такой отдых певец точно заслужил.