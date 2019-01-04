Сына Синди Кроуфорд арестовали за вождение в нетрезвом виде
Наследника знаменитой американской супермодели Синди Кроуфорд Пресли Гербера на днях арестовала полиция за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Однако через время молодого человека выпустили, не требуя за него залога.
Пресли Гербер на своем автомобиле Tesla двигался по Беверли-Хилз быстрее, чем это было допустимо. На это обратили внимание сотрудники полиции, а когда они его остановили, то выяснилось, что манекенщик в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек провел несколько часов в полицейском участке, после чего его отпустили.
По словам адвоката, Пресли Гербер со всей ответственностью отнесется к данной ситуации и сделает все, чтобы избежать скандала.
Пресли Гербер на своем автомобиле Tesla двигался по Беверли-Хилз быстрее, чем это было допустимо. На это обратили внимание сотрудники полиции, а когда они его остановили, то выяснилось, что манекенщик в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек провел несколько часов в полицейском участке, после чего его отпустили.
По словам адвоката, Пресли Гербер со всей ответственностью отнесется к данной ситуации и сделает все, чтобы избежать скандала.