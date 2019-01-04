Игоря Верника сняли разъезжающим по московской пешеходной зоне
Игоря Верника случаймо сняли, когда он разъезжал за рулём своего современного внедорожника по московской пешеходной зоне. Видеоролик такого неприемлемого поведения известного российского актёра выложили в Сети.
На этом видео видно, как Верник едет на своём транспортном средстве по Камергерскому переулку столичного центра, который закрыт для езды автомобилей. Внедорожную версию Range Rover популярного актера снял один из очевидцев. Водитель данного транспортного средства рассекал по пешеходной столичной зоне.
Имеется информация, что охрана пыталась отгонять от автомобиля людей, которые прогуливались поблизости. Представители охранной службы переживали, чтобы прохожие не поцарапали дорогой шикарный автомобиль. В полиции пока не стали комментировать данный инцидент.
На этом видео видно, как Верник едет на своём транспортном средстве по Камергерскому переулку столичного центра, который закрыт для езды автомобилей. Внедорожную версию Range Rover популярного актера снял один из очевидцев. Водитель данного транспортного средства рассекал по пешеходной столичной зоне.
Имеется информация, что охрана пыталась отгонять от автомобиля людей, которые прогуливались поблизости. Представители охранной службы переживали, чтобы прохожие не поцарапали дорогой шикарный автомобиль. В полиции пока не стали комментировать данный инцидент.