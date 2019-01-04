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Названы регионы России, где чаще всего угоняли автомобили в 2018 году

Сотрудники пресс-центра МВД России подвели итоги 2018 года и назвали регионы, где чаще всего происходили преступления, связанные с угоном автомобилей. Наибольшее количество транспортных средств было похищено на территории Москвы, Подмосковья, Пермского и Краснодарского края.

Названы регионы России, где чаще всего угоняли автомобили в 2018 году

Правоохранительные органы поставили на учет до 12 тыс. единиц движимого имущества после заявлений владельцев о краже автомобиля в 2018 году. Полиции удалось разыскать больше 7 000 машин, находившихся в угоне.

Автомобильные воры в последнее время очень часто применяют не только "грубые" способы взлома транспортного средства: они успешно используют последние новинки современного технологического прогресса. Именно поэтому поиски "потерянных" машин затягиваются, и сотрудникам ГИБДД не удается вычислить преступников.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:56

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