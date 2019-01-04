Названы регионы России, где чаще всего угоняли автомобили в 2018 году





Правоохранительные органы поставили на учет до 12 тыс. единиц движимого имущества после заявлений владельцев о краже автомобиля в 2018 году. Полиции удалось разыскать больше 7 000 машин, находившихся в угоне.Автомобильные воры в последнее время очень часто применяют не только "грубые" способы взлома транспортного средства: они успешно используют последние новинки современного технологического прогресса. Именно поэтому поиски "потерянных" машин затягиваются, и сотрудникам ГИБДД не удается вычислить преступников.