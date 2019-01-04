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Анастасия Ендальцева покинула телепроект «Дом-2»

Перед самым Новым годом на Острове любви произошли кадровые изменения. Анастасию Ендальцеву и новенькую участницу, ухаживающих за Саймоном Марданшином, отправили на Поляну, причем вторую с «черной меткой», а на их место отправили Милену Безбородову и Алексея Безуса.

Публику мало волнует, куда подевалась новенькая, которая так и не вернулась на московскую съемочную площадку. По их мнению, девушка попросту сбежала домой и в эфирах больше не появится. А вот судьба Насти беспокоит многих, ведь она пока тоже не объявилась.

Анастасия Ендальцева покинула телепроект «Дом-2»

Известно только то, что Ендальцева встретила Новый год в Италии, причем, судя по фотографиям в Instagram, не сама, а в компании состоятельного мужчины. Ведь живет она не где-нибудь, а в одном из самых дорогих отелей Милана «Paris». Кроме того, утро 1 января началось у нее с шикарного букета красных роз, и она явно не сама себе его купила.

Сколько пробудет участница реалити-шоу за границей, пока не известно. Подписчики опасаются, что она после неудачных отношений с Саймоном Марданшином и вовсе не захочет возвращаться в периметр. И если действительно так произойдет, то им будет очень грустно, так как следить за Настей на проекте было интересно, о чем они пишут в комментариях к ее постам и уговаривают не уходить.

Анастасия Ендальцева покинула телепроект «Дом-2»

«Настя, ты с проекта ушла?», «Настя ты красивая и очень обаятельная девушка! За тобой интересно наблюдать, реалити-шоу без тебя будет скучным», «Самая красивая стильная девушка и украшала своим присутствием на проекте», «Настя восхищаюсь тобой. Только не уходи!», - высказываются поклонники.

Однако есть и те, кто считает, что девушке не нужно на «Дом-2», поскольку отношений она там не построит, а только окончательно испортит свою репутацию.

Анастасия Ендальцева покинула телепроект «Дом-2»

«Настя, ты вышла на свободу и стала совсем другой. Красотка, одним словом», «Настёна, наслаждайся свободой. Кайфуй», «Если ушла, то молодец, респект», «Ты покинула дурку? Ты красотка, этот проект тебе не уровень», - пишут они.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:45

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