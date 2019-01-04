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Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов поцеловались «на камеру»

Популярная ведущая «Дома-2» Ольга Бузова шокировала своих подписчиком видео в Instagram. Она показала фолловерам, как «на камеру» целовалась с Тимуром Батрутдиновым.


Звезда телестройки спровоцировала очередную волну слухов о своем романе с известным резидентом Comedy Club.

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов поцеловались «на камеру»

Ольга поделилась в Storis, как шла коридорами кинотеатра и вдруг совершенно случайно встретилась с Тимуром Батрутдиновым, в руках которого был букет. Он поздравил Бузову с Новым годом и смачно припал к губам поющей теледивы. Пользователи были удивлены не столько поцелуем с Батрутдиновым, сколько самим фактом поцелуя. Ведь ранее Бузова много раз заявляла, что поцелуй для нее это есть очень ответственный и значимый шаг в жизни.

Напомним, что своему потенциальному жениху Денису Лебедеву она позволила поцеловать себя лишь в самом финале.

«Случайная тайская неделя возвращается?))второй сезон», предположили подписчики. Напомним, что в минувшем году слухи о романе Тимура и Ольги уже имели место. Парочка провела вместе несколько дней на отдыхе в Таиланде, но заверяла всех, что у них «дружба на грани».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:32

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