Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов поцеловались «на камеру»

Звезда телестройки спровоцировала очередную волну слухов о своем романе с известным резидентом Comedy Club.Ольга поделилась в Storis, как шла коридорами кинотеатра и вдруг совершенно случайно встретилась с Тимуром Батрутдиновым, в руках которого был букет. Он поздравил Бузову с Новым годом и смачно припал к губам поющей теледивы. Пользователи были удивлены не столько поцелуем с Батрутдиновым, сколько самим фактом поцелуя. Ведь ранее Бузова много раз заявляла, что поцелуй для нее это есть очень ответственный и значимый шаг в жизни.Напомним, что своему потенциальному жениху Денису Лебедеву она позволила поцеловать себя лишь в самом финале., предположили подписчики. Напомним, что в минувшем году слухи о романе Тимура и Ольги уже имели место. Парочка провела вместе несколько дней на отдыхе в Таиланде, но заверяла всех, что у них «дружба на грани».