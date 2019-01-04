Умные очки Blade от Vuzix оценены в 1000 долларов





Больше десятка лет корпорация производитель Vuzix занимается разработкой умных очков. Продукция бренда ориентирована в большей степени на оптовых заказчиков. В 2018 году компания отошла от своих стандартов и представила аудитории гаджет, направленный на рядового потребителя. Устройство, прототип которого был показан, получило название Blade.Новинка значительно меньше и легче по сравнению с предыдущими моделями. По характеристикам девайс похож на Google Glass. Представители Vuzix изначально не скрывали свое желание продолжить развитие направления, которое задали устройства Google. Эксперты предполагают, что Blade смогут поддерживать сервис Google Assistant.Разработчики рассказали: очки модели Blade спроектированы как дополнение к мобильному телефону с оперативной системой iOS или Android. Однако их также можно использовать как абсолютно самостоятельный гаджет. Для этого необходимо к Сети подключиться через интерфейс Wi-Fi. Умные очки наделили 8-мегапиксельной камерой, которая может делать видеозаписи.