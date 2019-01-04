Хоррор "Птичий короб" с Сандрой Буллок положил начало опасному флешмобу





Согласно сюжету киноленты, мать-одиночка (Сандра Буллок) спасает своих детей от жутких и странных вещей. Люди вокруг сходят с ума после того, как видят "нечто" ужасное, и убивают друг друга. Единственное спасение - жить во тьме, завязав глаза, чтобы не стать очередной жертвой таинственного нечто.Многие зрители после просмотра картины начали массово совершать различные действия, также закрывая глаза. Такие "игры" могут иметь непредвиденные последствия. Именно поэтому руководство Netflix забило тревогу. В посте представители сервиса просят зрителей не калечить себя, подражая героям "Птичьего короба". Закрывать глаза и что-то пытаться сделать - глупость, заявили представители компании.