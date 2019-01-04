Над столицей Австрии очевидцы заметили НЛО в форме инвалидной коляски





Данное событие произошло в Вене, местные жители смогли разглядеть на небосклоне странный объект, который достаточно медленно двигался в воздухе. Кому-то его форма напомнила большую птицу, однако позже выяснилось, что объект рукотворный.По мнению уфологов, граждане Австрии стали свидетелями полета «беспилотника», следующий вариант - это просто пролетал военный самолет. Версия о пришествии гуманоидов на Землю разместилась на третьем месте. Однако никто не уверен до сих пор, что же именно видели жители Вены, и почему объект напоминает форму инвалидной коляски. Сторонники конспирологических версий заявили, что это не к добру.