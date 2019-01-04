Звезда "Дома-2" Александра Гозиас сказала, что ей нечего надеть.





Дело в том, что девушке совершенно нечего надеть.Александра отправилась в Дубай на отдых. Приземлившись и разместившись в одном из отелей, девушка опубликовала фото в Instagram, где она совершенно нагая.Сама девушка сказала, что ей нечего надеть, ведь её багаж задержали и пока ещё не доставили к владелице. Пока она ожидает вещи, бывшая участница "Дома-2" решила примерить на себя костюм Евы.Подписчики похвалили фигуру девушки, многие сказали, что у неё очень статный силуэт. К удивлению, плохих комментариев совсем не оказалось.