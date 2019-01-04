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Звезда "Дома-2" Александра Гозиас сказала, что ей нечего надеть.

Бывшая участница телепроекта "Дома-2" Александра Гозиас рассказала своим поклонникам о серьёзной проблеме.

Дело в том, что девушке совершенно нечего надеть.

Александра отправилась в Дубай на отдых. Приземлившись и разместившись в одном из отелей, девушка опубликовала фото в Instagram, где она совершенно нагая.

Звезда "Дома-2" Александра Гозиас сказала, что ей нечего надеть.

Сама девушка сказала, что ей нечего надеть, ведь её багаж задержали и пока ещё не доставили к владелице. Пока она ожидает вещи, бывшая участница "Дома-2" решила примерить на себя костюм Евы.

Звезда "Дома-2" Александра Гозиас сказала, что ей нечего надеть.

Подписчики похвалили фигуру девушки, многие сказали, что у неё очень статный силуэт. К удивлению, плохих комментариев совсем не оказалось.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:20

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