Звезда "Дома-2" Александра Гозиас сказала, что ей нечего надеть.
Бывшая участница телепроекта "Дома-2" Александра Гозиас рассказала своим поклонникам о серьёзной проблеме.
Дело в том, что девушке совершенно нечего надеть.
Александра отправилась в Дубай на отдых. Приземлившись и разместившись в одном из отелей, девушка опубликовала фото в Instagram, где она совершенно нагая.
Сама девушка сказала, что ей нечего надеть, ведь её багаж задержали и пока ещё не доставили к владелице. Пока она ожидает вещи, бывшая участница "Дома-2" решила примерить на себя костюм Евы.
Подписчики похвалили фигуру девушки, многие сказали, что у неё очень статный силуэт. К удивлению, плохих комментариев совсем не оказалось.
Дело в том, что девушке совершенно нечего надеть.
Александра отправилась в Дубай на отдых. Приземлившись и разместившись в одном из отелей, девушка опубликовала фото в Instagram, где она совершенно нагая.
Сама девушка сказала, что ей нечего надеть, ведь её багаж задержали и пока ещё не доставили к владелице. Пока она ожидает вещи, бывшая участница "Дома-2" решила примерить на себя костюм Евы.
Подписчики похвалили фигуру девушки, многие сказали, что у неё очень статный силуэт. К удивлению, плохих комментариев совсем не оказалось.