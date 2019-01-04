АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Экспериментальный препарат замедлил старение у мышей
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Ольга Бузова провела приятный ужин в компании своего директора

Ольга Бузова накануне была замечена в своём ресторане BUZfood в компании своего директора.

Конечно, они успели выложить фотографию в Instagram и сразу пояснили, что за ужином они решают важные дела и строят планы на будущее.

Ольга Бузова провела приятный ужин в компании своего директора

Поклонники сразу оценили обстановку, заметили, что на столе стоят бокалы с пивом, а также морепродукты. Конечно, все знают, что креветки, моллюски, раки и крабы - это мощнейшие природные афродизиаки. Соответственно сопоставив, подписчики пришли к выводу, что на этом их вечер не закончится.

Кто-то решил, что Бузова решила перейти на проверенный годами вариант, ведь кто поймёт её лучше, чем собственный директор. Тем более, что они сотрудничают уже достаточно длительное время.

Ольга Бузова провела приятный ужин в компании своего директора

Сама Ольга Бузова говорила, что не имела интимных отношений уже практически два года. Всем интересно, чем же мужчина угостит девушку на утро.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:01

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экс-участник «Дома-2» Павел Уломский сделал
Над столицей Австрии очевидцы заметили НЛО в
На авторынке появилась бюджетная версия Lifan
Анастасия Ендальцева покинула телепроект «Дом-2»
"Энергомор": Украинские АЭС могут массово закрыть
Появился первый постер фильма "Брекзит" с лысым
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов поцеловались «на
Андрей Малахов не заметил, как пролетели
Звезда "Дома-2" Александра Гозиас сказала, что ей
Chery начала продавать премиальный внедорожник
Жанна Бадоева встретила год Свиньи в компании
Ольга Бузова провела приятный ужин в компании
Стас Костюшкин рассказал в стихах о своих
Сотрудников Huawei наказали за применение iPhone
Ученые: Эти продукты вызывают тревожность и
Ольга Бузова замечена в компании Элджея
Анна Хилькевич рассказала фанатам о приближении
Названы самые опасные животные России
Пострадавшему от пожара Николаю Бандурину
Лиза Пескова раскритиковала пьющих на праздники
Любовь Успенская в блестящих шортах и ботфортах
Илья Яббаров мечтает стать депутатом Саратовской
Новые мониторы Space Monitor от Samsung смогут
Медики научились останавливать развитие меланомы
Григорий Лепс планирует пятого ребенка
Непал планирует запуск собственного спутника
Учёные сделали большой шаг в создании квантового
Lamborghini показала первые снимки обновленной
Ольга Рапунцель намерена составить конкуренцию
Светлана Лобода была замечена в объятьях отца
Просмотреть все новости