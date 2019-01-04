Появился первый постер фильма "Брекзит" с лысым Бенедиктом Камбербэтчем

"Все знают, кто выиграет. Но не все знают, как", - гласит слоган "Брекзита".





Вслед за тизером нового фильма от студии HBO появился и постер "Брекзита", на котором можно видеть лысого Камбербэтча. Сыграет звезда "Шерлока" Доминика Каммингса, английского политического стратега и пропагандиста. Агитатору Vote Leave досталась одна из ведущих ролей в референдуме 2016 года по выходу Великобритании из Европейского Союза.Режиссёр Тоби Хэйнс, работавший над "Доктором Кто" и "Чёрным зеркалом", решил показать закулисье Брекзита и принцип работы агитационных компаний. Так, у героя Камбербэтча и его коллег были различные тактики для привлечения на свою сторону избирателей.В борьбе за голоса англичан шли в ход современные технологии и прочие уловки политиков. Сценарий фильма написал Джеймс Грэм. Выход драмы запланирован на 19 января.