Андрей Малахов не заметил, как пролетели новогодние выходные

Андрей Малахов показал своим подписчикам снимком, где можно увидеть его с карнавальной маской на лбу и в мишуре. А рядом находится его супруга Наталья Шкулева, и на ее лице лежит маска для лица. Свой пост телеведущий подписал так: «Из жизни отдыхающих. Лег, проснулся и уже 4 января».Читатели блога Малахова в шутку отметили, что их кумир хорошо праздновал, если подъем состоялся лишь 4 января. Большинство фолловеров просто поздравили своего кумира с новогодними праздниками.