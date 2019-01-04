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Андрей Малахов не заметил, как пролетели новогодние выходные

Знаменитый российский телеведущий Андрей Малахов и его жена Наталья Шкулева решили провести новогодние выходные в Испании. Однако шоумен не заметил, как они пролетели, и поделился своим впечатлением в социальной сети Instagram.

Андрей Малахов не заметил, как пролетели новогодние выходные

Андрей Малахов показал своим подписчикам снимком, где можно увидеть его с карнавальной маской на лбу и в мишуре. А рядом находится его супруга Наталья Шкулева, и на ее лице лежит маска для лица. Свой пост телеведущий подписал так: «Из жизни отдыхающих. Лег, проснулся и уже 4 января».

Читатели блога Малахова в шутку отметили, что их кумир хорошо праздновал, если подъем состоялся лишь 4 января. Большинство фолловеров просто поздравили своего кумира с новогодними праздниками.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:28

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