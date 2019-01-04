Ольга Бузова замечена в компании Элджея





Поклонники двух девушек говорили о том, что они очень уж похожи. А накануне Ольга Бузова шокировала всех подписчиков, выложив в Instagram фотографию с Элджеем.Для тех, кто не знает, эпатажный певец находится в отношениях с Ивлеевой. Волна комментариев пронеслась сразу по трём страницам знаменитостей. Конечно, большинство расценили эту публикацию как некую месть.Но Ольга Бузова, видимо, совсем не собирается мстить Ивлеевой. Ведь наоборот, сама Анастасия создавала двусмысленные ситуации. Так, Ивлеева и Галич пустили слух о том, что Бузова - непорядочный рекламодатель.Но чему быть, того не миновать, поклонники уже предвидят драку двух телеведущих. Ведь на кону - красавчик-певец Элджей.