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Chery начала продавать премиальный внедорожник Exeed TLX

Chery приступила к продажам премиальной внедорожной версии Exeed TLX. Новый роскошный внедорожник должен дебютировать в первом квартале текущего года.

Chery начала продавать премиальный внедорожник Exeed TLX

К действующим дилерам КНР прибыли уже первые автомобили. Современный премиум-бренд Exeed вошёл в состав китайского бренда Chery. Основой внедорожной версии является архитектура прототипа типа Chery Exeed TXL, премированного в позапрошлом году на территории Франкфурта. Экстерьер нового авто рассекретили в ноябре месяце прошедшего года. В декабре в Сети выложили реальные снимки салона машины. Exeed TXL обладает следующими габаритами: 4775X1885X1706. Размеры колесной базы авто составляют 2800 мм. В машине установлен 1,6-литровый турбированный мотор на 197 л.с., функционирующий с семипозиционным «роботом» (двойное сцепление).

Авто оснащается 19-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, круговым видеообзором, ассистентом контроля за выходом машины из полосы движения, ассистентом предотвращения столкновений, современной системой экстренного торможения, адаптивным круиз-контролем. Exeed TLX расценивается в 150 тыс. юаней (1,52 млн. руб.).



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:16

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