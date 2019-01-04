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Стас Костюшкин рассказал в стихах о своих звездных качествах

Певец Стас Костюшкин рассказал о присущих ему звездных качествах, изложив свои мысли в стихах. Выступление артист записал на видео и выложил в Сеть.
Стас Костюшкин рассказал в стихах о своих звездных качествах

В своем микроблоге Instagram популярный певец выложил видеообращение к фанатам. В ролике артист записал юмористические стихи, которые рассказывают о чертах, отличающих его. Костюшкин никогда не боялся начинать общение с хейтерами. Заметим, что артист всегда делает это не на прямую. Он не вступает в прямой диалог с недругами. Артист не единожды, отвечая на различного рода обвинения, выкладывал свои мысли в стихотворной форме. В последнее время певец часто слышит в свой адрес обвинения в отсутствии таланта и статуса звезды. Однако Стас не соглашается с претензиями недоброжелателей. На одни из последних заявлений сетевых обидчиков он написал маленьких стих. В свое сочинение артист вложил ответ, свое мнение и самоиронию.

Костюшкин подчеркнул: он не утверждает, что лучше остальных эстрадных исполнителей. Артист признается, что с ним происходят казусы и нелепые случаи на сцене и в жизни. Несмотря на это его звездный статус подтверждается размером гонорара. Фолловеры в комментариях к посту высказали слова поддержки кумиру, посоветовав не брать во внимание слова завистников.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 16:00

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