Стас Костюшкин рассказал в стихах о своих звездных качествах
Певец Стас Костюшкин рассказал о присущих ему звездных качествах, изложив свои мысли в стихах. Выступление артист записал на видео и выложил в Сеть.
В своем микроблоге Instagram популярный певец выложил видеообращение к фанатам. В ролике артист записал юмористические стихи, которые рассказывают о чертах, отличающих его. Костюшкин никогда не боялся начинать общение с хейтерами. Заметим, что артист всегда делает это не на прямую. Он не вступает в прямой диалог с недругами. Артист не единожды, отвечая на различного рода обвинения, выкладывал свои мысли в стихотворной форме. В последнее время певец часто слышит в свой адрес обвинения в отсутствии таланта и статуса звезды. Однако Стас не соглашается с претензиями недоброжелателей. На одни из последних заявлений сетевых обидчиков он написал маленьких стих. В свое сочинение артист вложил ответ, свое мнение и самоиронию.
Костюшкин подчеркнул: он не утверждает, что лучше остальных эстрадных исполнителей. Артист признается, что с ним происходят казусы и нелепые случаи на сцене и в жизни. Несмотря на это его звездный статус подтверждается размером гонорара. Фолловеры в комментариях к посту высказали слова поддержки кумиру, посоветовав не брать во внимание слова завистников.
В своем микроблоге Instagram популярный певец выложил видеообращение к фанатам. В ролике артист записал юмористические стихи, которые рассказывают о чертах, отличающих его. Костюшкин никогда не боялся начинать общение с хейтерами. Заметим, что артист всегда делает это не на прямую. Он не вступает в прямой диалог с недругами. Артист не единожды, отвечая на различного рода обвинения, выкладывал свои мысли в стихотворной форме. В последнее время певец часто слышит в свой адрес обвинения в отсутствии таланта и статуса звезды. Однако Стас не соглашается с претензиями недоброжелателей. На одни из последних заявлений сетевых обидчиков он написал маленьких стих. В свое сочинение артист вложил ответ, свое мнение и самоиронию.
Костюшкин подчеркнул: он не утверждает, что лучше остальных эстрадных исполнителей. Артист признается, что с ним происходят казусы и нелепые случаи на сцене и в жизни. Несмотря на это его звездный статус подтверждается размером гонорара. Фолловеры в комментариях к посту высказали слова поддержки кумиру, посоветовав не брать во внимание слова завистников.
ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 16:00