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Лиза Пескова раскритиковала пьющих на праздники россиян

Лиза Пескова раскритиковала пьющих на праздники россиян, встающих утром с похмельем. Также дочь пресс-секретаря президента не одобряет ночные застолья.
Лиза Пескова раскритиковала пьющих на праздники россиян

Пескова написала в своём Instagram о том, как относится к пьющим на Новый год россиянам. Блогерша осудила пьяные вечеринки с перееданием, после которых люди встают с больной головой и доедают остатки салатов. Сама Пескова предпочитает встать 1 января пораньше и встретить новый год бодро.

Тем не менее, бокал шампанского студентка под бой курантов всё же выпивает, смешав его с пеплом. На бумаге, которую потом сжигает, Пескова пишет заветное желание. В 2018-м она упорно работала над своей мечтой, чего желает всем подписчикам в новом 2019 году. С нетерпением Пескова дожидается и празднования Рождества, после которого 9 января следует её день рождения.

"В Европе новогодняя ночь не празднуется, а для меня она всегда была волшебной", - призналась дочь политика.

Читатели Песковой согласились с её ответственной и здоровой позицией. Однако нашлись и пользователи, которые поддерживают праздничные традиции, а 1 января предпочитают отоспаться.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:12

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