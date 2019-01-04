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Жанна Бадоева встретила год Свиньи в компании двух мужей

Знаменитая телеведущая и режиссер Жанна Бадоева встретила Новый год Свиньи в удивительной компании бывшего и нынешнего супругов. В одном из столичных ресторанов Италии знаменитость и ее нынешний муж Василий Мельничин веселились до утра с детьми и Аланом Бадоевым.

Жанна Бадоева встретила год Свиньи в компании двух мужей

Жанна Бадоева состояла в браке с украинским клипмейкером и продюсером Аланом Бадоевым около 10 лет. За это время у пары родились дети Борис и Лолита. После развода им удалось сохранить теплые отношения, которые даже позволяют им праздновать один из самых семейных праздников Новый год вместе. А причиной их расставания, как ни банально, стало просто «угасание» чувств. Примечательно, что нынешний муж теледивы также нашел общий язык с клипмейкером. Веселая компания веселилась в ресторане Милана до самого утра, а короткий ролик Бадоева опубликовала в своем аккаунте в Instagram. Под постом она призвала подписчиков обратить внимание на пожилую даму, танцующую рядом с ней. И все бы ничего, но ей 95 лет, она все танцевала, и садиться для передышки не собиралась. Знаменитость пришла от этого в восторг.

К слову, Жанна Бадоева и ее муж Василий Мельничин приняли решение перебраться на постоянное место жительства в Европу вскоре после свадьбы.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:07

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