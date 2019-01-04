Илья Яббаров мечтает стать депутатом Саратовской области

«В ближайшее время я стану депутатом Саратовской области это 100%, так же нужно купить 2-3 квартиры в Москве. Любимой думаю подарить свой личный остров, только ещё не определились, где брать: Тайланд - Сейшелы- Бали, где лучше купить остров?», - написал Яббаров.

«Смешно читать… Яббаров депутат… Лучше б ты загадал здоровья будущему сыну и его маме», «Поэтому и беда в стране, что каждый клоун рассказывает, как будет спасать всех, а на своих детей заработать ума не хватает», «Алименты начни платить детям, мистер депутат», «Ребенку лучше купи все! У Маргоши твоей губа треснет. Не заслужила. А Алена тебе сына родит», - писали фолловеры.

«Я хочу, чтобы люди жили хорошо, а не думали: где заработать, что покушать и на что купить лекарства. Хочу, чтобы наши пенсионеры не платили ни за что, а жили в комфорте. И у меня есть уже разработанный проект. В ближайшее время я готов его предоставить губернатору Саратовской области», - ответил молодой человек.





Девушка мечтает, чтобы избранник сделал ей предложение, а после свадьбы они начали думать над открытием какого-нибудь бизнеса. Да и у самого молодого человека наполеоновские планы на ближайшее будущее.Так, несколько дней назад на своей странице в социальной сети Instagram Илья решил поздравить подписчиков с наступлением нового года, пожелав им исполнения желаний, а также откровенно рассказав, чего хочет он.В завершении поста участник телестройки еще раз попросил всех своих фанатов поддержать его на выборах, которые скоро пройдут его родном Саратове, пообещав, что как только станет депутатом, то жизнь простого народа поменяется кардинально, для этого он будет трудиться, не покладая рук.Впрочем, пользователи Сети отнеслись к такому сообщению весьма скептически и даже в какой-то степени негативно. В комментариях они призвали молодого человека выплатить сначала долг по алиментам, а уже после обещать народу золотые горы.К слову, нашлись и те, кто реально поверил в то, что Илья может стать депутатом, однако, по их мнению, поменять ситуацию в городе и области у него не получится, так как нынешняя местная власть все держит под своим контролем и отказываться от «кормушки» не станут.