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Сотрудников Huawei наказали за применение iPhone для новогоднего поздравления

Сотрудников Huawei наказали за применение iPhone с целью новогоднего праздничного поздравления непосредственно с официальной страницы Huawei в соцсети Twitter. Конкурент Apple – фирма Huawei, поздравила подписчиков с очередным Новым годом, пометив «через Twitter для iPhone».

Сотрудников Huawei наказали за применение iPhone для новогоднего поздравления

Твит сразу был удалён, однако скриншоты этой ошибки быстро распространились на просторах Сети. В записке Huawei значится, что ошибка говорит о недосмотре, а также некомпетентности руководства. При этом понизили в должности двоих работников фирмы. Их зарплату понизили на 5 тысяч юаней. Представитель фирмы заявил, что на год заморозили зарплату директора отдела цифрового современного маркетинга фирмы Huawei.

Чен Лифанг, являющийся старшим корпоративным вице-президентом, а также директором правления Huawei, заявил, что данный инцидент в итоге нанес ущерб фирме. По его словам, ошибка случилась, когда стороннему обработчику соцсетей Sapient пришлось столкнуться с проблемой VPN в случае использования ПК. Ему пришлось воспользоваться iPhone со специальной роуминговой SIM-картой для отправки сообщения вовремя, ровно в полночь.

Dni24 ранее сообщали, что Huawei обошла фирму Samsung по выручке, которую получает от реализаций смартфонов в РФ. По мнению экспертов, устройства Huawei сочетает в себе хорошую цену, дизайн и функциональность.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:54

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