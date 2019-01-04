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Ольга Рапунцель намерена составить конкуренцию Ольге Бузовой

На днях «бренд» «Дома-2» Ольга Рапунцель заявила, что намерена составить конкуренцию Ольге Бузовой на вокальной сцене.

Как известно, супруг Рапы Дмитрий Дмитренко пробует себя в творчестве, но пока ничего не заработал, тогда как у его супруги очень далеко идущие планы, а главной целью Ольги является квартира в столице.

Ольга Рапунцель намерена составить конкуренцию Ольге Бузовой

Рапунцель заявила в дневном эфире, что не намерена вкладываться в творчество своего мужа и тем более рекламировать его, зато запеть представилась возможность самой Ольге, доверившейся предложению Артема Сороки.

Ольга Рапунцель намерена составить конкуренцию Ольге Бузовой

Теперь поклонникам телестройки остается ждать гастролей «бренда», а пока молодая мать пообещала радовать зрителей своим шедевральным исполнением ежедневно.

Ранее Рапа заявляла, что раз Бузова смогла, «значит и мы сможем», и под песни «бренда» «Дома-2» будут плясать точно так же, как и под хиты Бузовой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:24

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