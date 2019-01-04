Ольга Рапунцель намерена составить конкуренцию Ольге Бузовой





Как известно, супруг Рапы Дмитрий Дмитренко пробует себя в творчестве, но пока ничего не заработал, тогда как у его супруги очень далеко идущие планы, а главной целью Ольги является квартира в столице.Рапунцель заявила в дневном эфире, что не намерена вкладываться в творчество своего мужа и тем более рекламировать его, зато запеть представилась возможность самой Ольге, доверившейся предложению Артема Сороки.Теперь поклонникам телестройки остается ждать гастролей «бренда», а пока молодая мать пообещала радовать зрителей своим шедевральным исполнением ежедневно.Ранее Рапа заявляла, что раз Бузова смогла, «значит и мы сможем», и под песни «бренда» «Дома-2» будут плясать точно так же, как и под хиты Бузовой.