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Анна Хилькевич рассказала фанатам о приближении тайфуна на остров Пхукет

Анна Хилькевич отмечала Новый год на острове Пхукет. Актриса 2 января обнародовала в своем Instagram-аккаунте сообщение, где рассказала фолловерам о приближении на остров тайфуна под названием Пабук.

Анна Хилькевич рассказала фанатам о приближении тайфуна на остров Пхукет

Синоптики сообщают, что в районе островов Самуи и Пхукет сейчас скорость ветра уже достигла 65 км за час. В посте знаменитость написала, что бы предостеречь семью от стихийного бедствия, отец обесточил полностью дом, а ее супруг принес стратегический запас воды и еды. Невзирая на тревожную обстановку, Анне Хилькевич удается сохранять спокойствие, так как на фото она имеет счастливый вид.

Анна Хилькевич рассказала фанатам о приближении тайфуна на остров Пхукет

Кинозвезда также показала фанатам фото, где она даже в праздничные дни занимается спортом. Подписчики восхитились тем, что их любимица продолжает следить за своей фигурой даже в праздники.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:32

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