Названы самые опасные животные России





К опасным обитателям лесов страны относятся. Популяция последних в России на начало 2017 года насчитывала до 50 000 особей. Ученые уверены, что это в два раза больше, чем нужно для нормального функционирования экосистемы.Интересно, что в некоторых регионах, к примеру на Кузбассе, волков крайне мало, а в Якутии и Карелии массовые нападения этих хищников - настоящее бедствие. По статистике, волки наносят урон экономике страны в районе 10-12 миллиардов рублей, уничтожая домашний скот.также считается опасным животным. В природе дикий кабан совсем не агрессивен. Он питается желудями, кореньями, орехами и другими растениями. Это вид старается избегать людей, однако если его ранили или тронули кабанят, то он мгновенно нападает на человека. При этом жертве зверя не удается даже схватить оружие.Сейчас известно, что дикие кабаны переносят африканскую чуму свиней. Как сообщают ветслужбы, за последнее 10-летие популяции животных удалось зафиксировать 553 случая заражения.К другим хищникам, распространенным на территории РФ, относятся. Амурский тигр - уникальный представитель фауны, обитающий на юге Хабаровского края, в южной части Дальнего Востока и в Приморском крае. Тигры не любят нападать на людей и даже появляясь возле селений в поисках еды, пытаются действовать незаметно. Агрессию хищник проявляет только из-за добычи или защищая детей.Бурый медведь нападает на людей, если его застали с добычей или побеспокоили во время зимнего "отдыха" в берлоге. Медведица, защищая потомство, может причинить вред человеку. Опасными считаются шатуны.Белые медведи имеют тонкое обоняние - они чувствуют запах человека и отправляются на его поиски. Эти удивительные животные легко распознают запах отпечатка на льду даже за 32 км от себя. Голодный белый медведь особенно агрессивен. Одним ударом зверь отрывает руку или ногу человеку.Глобальное потепление стало огромным ударом для популяции животных. Из-за таяния льдов исчезают территории охоты и обитания белых медведей, и они вынуждены подбираться к жилищам людей в поисках пищи. К 2050 году две трети хищных млекопитающих могут исчезнуть, уверены ученые.