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Пострадавшему от пожара Николаю Бандурину помогает Петросян, Вайкуле и другие

Известный юморист Николай Бандурин не так давно потерял свое единственное жилище – загородный дом в Подмосковье. Из-за короткого замыкании он полностью сгорел, а семья осталась практически на улице и без денег. Однако на помощь пришли его друзья и коллеги по цеху Лайма Вайкуле, Евгений Петросян и другие.

Пострадавшему от пожара Николаю Бандурину помогает Петросян, Вайкуле и другие
В результате пожара Николай Бандурин получили сильные ожоги, у артиста пострадала спина, а у его супруги сгорели все волосы на голове, а также зафиксированы сильные ожоги рук. На сегодняшний день Марина еще находится в больнице под наблюдением медиков. А сам Бандурин отправился зарабатывать деньги, выступая на новогодних концерта. Что касается его мамы и дочери Екатерины, то их врачи отпустили почти сразу. Также она рассказала, как после случившего они шутили, что его мама будто готовилась к неладному - надела на себя все золотые кольца и вставную челюсть. Что касается супруги комика, то она получила ожоги 1 и 2 степени и чувствует себя еще плохо.

Пострадавшему от пожара Николаю Бандурину помогает Петросян, Вайкуле и другие

Так как семья Николая Бандурина осталась без крыши над головой, им на помощь пришли коллеги, друзья и соседи. Например, все бывшие участники телепередачи «Кривое зеркало» решили дать благотворительный концерт. Все вырученные средства они отдали пострадавшему товарищу. Также деньгами им помогают Клара Новикова, Лайма Вайкуле, Елена Воробей и Ефим Шифрин.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:15

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