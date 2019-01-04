Пострадавшему от пожара Николаю Бандурину помогает Петросян, Вайкуле и другие

В результате пожара Николай Бандурин получили сильные ожоги, у артиста пострадала спина, а у его супруги сгорели все волосы на голове, а также зафиксированы сильные ожоги рук. На сегодняшний день Марина еще находится в больнице под наблюдением медиков. А сам Бандурин отправился зарабатывать деньги, выступая на новогодних концерта. Что касается его мамы и дочери Екатерины, то их врачи отпустили почти сразу. Также она рассказала, как после случившего они шутили, что его мама будто готовилась к неладному - надела на себя все золотые кольца и вставную челюсть. Что касается супруги комика, то она получила ожоги 1 и 2 степени и чувствует себя еще плохо.