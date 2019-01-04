Любовь Успенская в блестящих шортах и ботфортах произвела фурор в Instagram
Любовь Успенская в своем микроблоге Instagram обнародовала фото, на котором затмила Татьяну Навку и Жасмин. 64-летняя звезда русского шансона в ботфортах, а также в шортах в буквальном смысле произвела фурор в Сети.
Под снимком знаменитость написала, что ей бы хотелось, чтобы Новый год никогда не кончался, так как он является ее самым долгожданным праздником. Артистка пожелала всем поклонникам много счастья, успехов, а также огромной любви. Любовь Успенская предстала на фото в замшевых черных ботфортах и блестящем комбинезоне с шортами такого же цвета. На публикации вокалистка изображена вместе с певицей Жасмин и фигуристкой Татьяной Навкой. Многочисленные фолловеры заметили, что наряд звезды выгодно подчеркнул ее постройневшую фигуру.
За сутки публикация собрала более 26 000 отметок «Мне нравится» и 200 комментариев, в которых фанаты просто «засыпали» звезду шансона комплиментами. Поклонники назвали свою любимицу красавицей, талантливой певицей, а также жизнерадостной и интересной женщиной.
Под снимком знаменитость написала, что ей бы хотелось, чтобы Новый год никогда не кончался, так как он является ее самым долгожданным праздником. Артистка пожелала всем поклонникам много счастья, успехов, а также огромной любви. Любовь Успенская предстала на фото в замшевых черных ботфортах и блестящем комбинезоне с шортами такого же цвета. На публикации вокалистка изображена вместе с певицей Жасмин и фигуристкой Татьяной Навкой. Многочисленные фолловеры заметили, что наряд звезды выгодно подчеркнул ее постройневшую фигуру.
За сутки публикация собрала более 26 000 отметок «Мне нравится» и 200 комментариев, в которых фанаты просто «засыпали» звезду шансона комплиментами. Поклонники назвали свою любимицу красавицей, талантливой певицей, а также жизнерадостной и интересной женщиной.