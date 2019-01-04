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Любовь Успенская в блестящих шортах и ботфортах произвела фурор в Instagram

Любовь Успенская в своем микроблоге Instagram обнародовала фото, на котором затмила Татьяну Навку и Жасмин. 64-летняя звезда русского шансона в ботфортах, а также в шортах в буквальном смысле произвела фурор в Сети.

Любовь Успенская в блестящих шортах и ботфортах произвела фурор в Instagram

Под снимком знаменитость написала, что ей бы хотелось, чтобы Новый год никогда не кончался, так как он является ее самым долгожданным праздником. Артистка пожелала всем поклонникам много счастья, успехов, а также огромной любви. Любовь Успенская предстала на фото в замшевых черных ботфортах и блестящем комбинезоне с шортами такого же цвета. На публикации вокалистка изображена вместе с певицей Жасмин и фигуристкой Татьяной Навкой. Многочисленные фолловеры заметили, что наряд звезды выгодно подчеркнул ее постройневшую фигуру.

За сутки публикация собрала более 26 000 отметок «Мне нравится» и 200 комментариев, в которых фанаты просто «засыпали» звезду шансона комплиментами. Поклонники назвали свою любимицу красавицей, талантливой певицей, а также жизнерадостной и интересной женщиной.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:07

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